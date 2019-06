Norberto siempre se sentía seguro, afirma su madre

Ciudad de México.- Entre lágrimas de amor y esperanza, Norelia Hernández, madre de Norberto Ronquillo, joven secuestrado la noche del martes 4 de junio, promete a su hijo no parar hasta encontrarlo.

"Yo voy a estar de pie, hijo. Si me estás viendo, estoy de pie y aquí voy a estar por ti, voy a mover cielo, mar y tierra, aquí está tu hermano, tu papá, tu familia, tus amigos, todo Meoqui, todo Chihuahua. Te prometo que voy a encontrarte, te amo corazón”, prometió Norelia en las instalaciones de la Universidad del Pedregal.

Muestras de cariño, solidaridad y apoyo a la familia Ronquillo Hernández han llegado desde distintos sitios de la República Mexicana y se han extendido hasta Estados Unidos para alentar a los padres, hermano, familia y amigos de Norberto.

La madre del estudiante comentó sobre las muestras de afecto.

"Ayer recibí varios mensajes de Estados Unidos, también de mi familia. Nosotros somos originarios de Meoqui, Chihuahua, y ayer hubo cadena de oración, hubo una hora Santa, el templo lleno. Yo ahorita tengo mucha fe, mucha esperanza. Verdaderamente creo que las cosas de ayer dieron un giro muy importante porque estaba estancado todo”, apuntó la mamá de Norberto.

Agregó que, hasta el momento, no se tienen pistas del paradero del estudiante de 22 años.

"No tenemos un indicio de que él tuviera algún problema. Yo muchas veces le decía –porque él no contaba con auto y mi hermana le prestaba su camioneta o mi sobrino– no camines, y él me aseguraba, ‘no hay problema mamá, es seguro’, él siempre se sentía seguro”, afirmó su madre.

Será cada 24 horas que los familiares, acompañados por autoridades de la universidad revisen la carpeta y los avances de la geolocalización y las imágenes del C5.

El fiscal Antisecuestros en la Ciudad de México, Arturo Baca, y personal de la comisión de Atención a Víctimas acudieron a la Universidad del Pedregal a realizar diligencias y atención sicológica a los padres, familiares y amigos.

"Como ustedes pueden advertir están padres de familia, alumnos y personal que en este sentido fueron también víctimas del secuestro de Norberto. En una pronta atención que está teniendo la Fiscalía y la Procuraduría están realizando las diligencias correspondientes aquí en la universidad que es el último lugar donde fue visto Norberto y están recabando testimonios de posibles testigos”, señaló el rector Armando Martínez.