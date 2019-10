Normalistas secuestran a 92 choferes y les dan a cambio 84 plazas

Ciudad de México.- No obstante que la reforma educativa ya les otorga plazas automáticas, estudiantes de la Normal Rural de Tenería, Estado de México, secuestraron durante una semana a 92 choferes con todo y sus camiones a cambio de 84 lugares para maestros.

Los conductores y sus unidades estaban retenidos en las instalaciones escolares.

El subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta, dijo anoche que, tras reunirse en privado con una comisión de estudiantes, los choferes y los camiones serían liberados a cambio de ceder a las peticiones de los jóvenes.

La comisión de normalistas acudió ayer a Gobernación para pedir las 84 plazas automáticas de maestros que corresponden a egresados de la generación 2015-2019.

Asimismo, pidieron no cerrar ni transformar las Normales Rurales, incluida la suya; no usar la fuerza pública en su contra y hacer un alto al "hostigamiento" policial.

"Llegamos a unos acuerdos muy interesantes, como en todos los casos se privilegia el diálogo y se llega a muchos acuerdos, entre ellos, la liberación primordialmente de estas personas. En este momento se hará", presumió Peralta.

"Se regresan en este momento a su localidad en el Estado de México, estuvimos acompañados de autoridades del Estado de México en materia de educación, y bueno, quedó resuelto el asunto".

Respecto a las condiciones en las que estaban los choferes, los estudiantes negaron que los hayan maltratado e informaron que les dieron de comer; incluso, según uno de los líderes, tuvieron de sus familiares. Sin embargo, negaron cualquier diálogo de periodistas con los operadores.