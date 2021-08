Nos afecta que no haya control sobre venta de armas: AMLO

Cortesía

Ciudad de México.- La demanda contra fabricantes de armas en Estados Unidos no es un hecho injerencista, no es contra el gobierno, es un procedimiento civil, "nos afecta que no haya control sobre la venta de las armas" dijo en su conferencia mañanera de este jueves el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Agregó que las compañías hacen armas “a medida" de la delincuencia organizada, de ahí la.importancia, dijo, de presentar dicha demanda.

“Va a darse curso en Estados Unidos a esta denuncia y que nos apeguemos a la legalidad, no es un hecho injerencista, no es contra el gobierno, es un procedimiento civil, porque nos afecta que no haya control sobre la venta de las armas”, señaló López Obrador.

Explicó que la demanda que presentó México la tarde del miércoles en una Corte de Boston, Massachussets, fue en contra de varias empresas fabricantes de armas e insistió no tratarse de un tema en contra del gobierno de Estados Unidos.