Nos dan botas podridas, acusan petroleros en Campeche

Reforma

Campeche.- En demanda de botas y equipo de protección personal, petroleros marcharon en Ciudad del Carmen, Campeche.

"Compren botas", "Las botas son necesarias para poder laborar seguros" y "Sabotaje es que no den EPP (Equipo de Protección Personal), no den viáticos", fueron algunas de las frases escritas en las cartulinas que levantaron miembros del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM).

Ellos pertenecen a la Sección 47 de este sindicato encabezado por Ricardo Aldana Prieto, quien asumió el cargo en febrero de este año.

De acuerdo con conteos de esta sección sindical, en la movilización participaron más de 500 trabajadores petroleros de la Región Marina.

La marcha inició a la altura de la estación de bomberos local y concluyó frente al Edificio Administrativo número 1 de Pemex, ubicado en la calle 33.

Al finalizar la marcha, los trabajadores Cristian Aquino Casanova, del Complejo Litoral-A, e Ignacio de la Rosa Gómez, del Complejo Ku-A, enlistaron las demandas de los manifestantes.

Acusaron que la Administración de Pemex les entrega botas podridas a pesar de producir más de 1 millón 200 mil barriles diarios.

"Lo único que queremos es trabajar seguros, estamos hartos del incumplimiento del Contrato Colectivo del Trabajo por parte de la administración", indicó Aquino.

"Nosotros queremos trabajar. Estar aquí es perder el tiempo, estar aquí es poner en riesgo la continuidad operativa de las plataformas; incrementa la carga de trabajo y el riesgo para nuestros compañeros que están en estos momentos abordo", agregó De la Rosa.

Ambos trabajadores de la Sección 47 refirieron que las actuales autoridades de Pemex no saben administrar una empresa tan importante para el País y advirtieron que esta situación anómala puede impactar en la metas de producción.

Manifestaron que son continuos los incumplimientos al Contrato Colectivo del Trabajo, ya que no hay buena alimentación en plataformas, no hay lanchas suficientes para el cambio de guardia, no hay préstamos administrativos, trabajan horas extras y no se les pagan y generan tiempo insalubre, el cual tampoco es remunerado.

Informaron que desde el 17 de junio no se han entregado más botas y que sólo se les dieron 317 pares, por lo que alrededor de 400 trabajadores en tierra están a la espera de equipo para poder trabajar.