Nos teníamos confianza, dice AMLO sobre Baillères

Tlaxcala.- Al lamentar el fallecimiento de Alberto Baillères, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que sostenía una relación cercana y de confianza con el empresario, aunque no siempre coincidía con él .

"El día de ayer por la noche nos comunicamos con sus familiares, con su hijo Alejandro, les enviamos a todos ellos nuestro abrazo, a María Teresa Gual, a Tere, su esposa de don Alberto Baillères, a todos su familiares.

"Conocí a don Alberto Baillères desde hace más de 20 años, desde que me desempeñé como Jefe de Gobierno. Siempre platicábamos, convivíamos, me invitaba a comer a su casa, hablábamos de la situación del País, no siempre coincidíamos, pero durante todo el tiempo

mantuvimos una relación de respeto".

En conferencia desde Tlaxcala, el Mandatario federal dijo que espera que Alejandro Baillères Gual, quien quedó al mando de Grupo Bal en abril de 2021, siga invirtiendo en el País.

"Estoy absolutamente seguro que Alejandro, su hijo, que como ya dije tiene la dirección del grupo, porque con responsabilidad don Alberto preparó la entrega de la estafeta a su hijo, estoy seguro que Alejandro va a seguir administrando con responsabilidad, eficiencia las empresas, van a seguir invirtiendo en México, en todos sus negocios, en la minería, en el comercio, en todas sus empresas".

El tabasqueño consideró que el fallecimiento significa la pérdida de uno de los más importantes empresarios de México y aseguró que en los últimos tiempos su relación con Baillères González fue más estrecha.

"Nos teníamos confianza, al grado de que él decidió informarme antes que a otras personas su decisión de empezar a entregar sus empresas, los negocios de su corporativo a su hijo Alejandro.

"Me informó que iba a comenzar a llevar a cabo esa entrega en los consejos de administración de las empresas y que quería que habláramos, él, Alejandro y su esposa".

El Jefe del Ejecutivo recordó que hace algunos meses participó en un homenaje vía remota al empresario, quien ya estaba enfermo.

"Estuve con él en su casa hace como seis meses, ocho meses, comiendo, ya estaba enfermo, y hace muy poco, el 9 de diciembre, se conectó mediante un sistema de comunicación remota al Consejo Mexicano de Negocios, donde se llevó acabo una comida, participé, estuvimos con los integrantes de este Consejo Mexicano de Negocios y él estuvo también participando, se le hizo un homenaje", señaló.

Alberto Baillères, líder de Grupo Bal, era hasta el año pasado el cuarto hombre más rico de México, sólo por detrás de Carlos Slim, Germán Larrea y Ricardo Salinas Pliego.

Baillères lideró desde 1967 Grupo Bal, un conglomerado mexicano que emplea a 75 mil personas, ya que agrupa a empresas como El Palacio de Hierro, Peñoles, Fresnillo, TANE, GNP, Profuturo, Valmex Casa de Bolsa, Grupo de Agro-negocios Bal, PetroBal, Energía Eléctrica Bal y EnerAB.