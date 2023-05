San Juan Ocotepec, Puebla.- A menos de 20 kilómetros del volcán Popocatépetl, los habitantes del pueblo Agrícola Ocotepec se sienten en completo abandono.

A días de que aumentara la actividad de "Don Goyo", aseguran que nadie se ha presentado para dar información u orientar sobre la emergencia.

Bueno, sólo repartieron el martes -a días de que inició la contingencia- unos 300 kits de higiene que resultaron insuficientes, pues el poblado tiene más de mil habitantes.

La señora Clemencia Carranza Aguilar suelta una pregunta mientras barre las cenizas en su calle por enésima vez: "¿Por qué sólo se da atención a municipios como Xalitzintla?".

"La verdad aquí nosotros, en lo personal, nos tienen en el abandono. Vemos que pasan las noticias que por Xalitzintla les están poniendo mucha atención y aquí nada", sentencia.

"¿Ya se les olvidó que existimos o qué? Estamos esperando nada más a ver qué pasa, pero aquí no ha venido nadie, ni la Guardia Nacional, ni el Ejército, nadie".

Este miércoles, la caída de ceniza del Popocatépetl se dirige hacia el este, precisamente a poblados como el de Doña Clemencia, cerca de Atlixco.

Las calles están llenas de ceniza y el ambiente permanentemente brumoso. De autoridades, ni sus luces. Ni Protección Civil, ni el Ejército, nadie.

Tampoco hay señalizaciones ni está marcada la ruta de evacuación. Si en la zona de Xalitzintla el problema son los "topes" en el camino, aquí son los puentes reducidos.

En varios tramos de la carretera, a la altura de los puentes, la vía se hace estrecha, por lo que sólo puede pasar un vehículo a baja velocidad.

"¿Se imagina si hay una emergencia? ¿Qué pasaría en esos puntos donde solo puede pasar un coche? Parece que no piensan en eso", reclama Carranza.

"Sí tengo miedo, bastante, cuando hace ruido es cuando se siente más; ya se ha calmado un poco, parece que se está tranquilizando, esperemos que se tranquilice definitivamente", confía la mujer de 33 años de edad.

Basilio Flores dice que conoce la ruta de evacuación porque se trazó desde 1994, cuando inició la actividad del volcán, sin embargo, suelta, las autoridades no les han hecho caso.

"No han llegado los de Protección Civil, la verdad las autoridades no hacen caso, no nos hacen caso, nosotros hacemos lo que podemos, comprar lo que podemos para más o menos ayudarnos. Les hemos dicho que amplíen los puentes, que trabajen en eso porque ni para salir corriendo porque se va hacer un caos total", comenta.

"Nos molestamos también porque faltaron kits, a unas familias les dieron bastantes y a otros no nos tocó, por eso el desacuerdo, no hubo una repartición bien. Nos hacen falta googles, cubrebocas", agrega el campesino de 48 años se edad.

En la bocina de una camioneta suenan las mañanitas para un niño del pueblo, decenas de habitantes siguen barriendo las calles y las nubes de polvo afectan la visibilidad.

"Aquí, de la autoridad, nada, pero pues ya estamos acostumbrados; allá arriba, a otros pueblos, sí van, pero aquí no se paran", lamenta Benito.

"Estos días se puso bien feo de la ceniza, estuvo espantoso, pero pues nuestra autoridad no nos ha dicho nada, entonces, pues le seguimos", añade Ricardo Munguía, de 66 años, otro vecino del pueblo.