Noticia de 17 muertos en Gallos-Atlas, no corresponde a realidad: SSPC

CDMX.- El subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Ricardo Mejía, confirmó que, al momento, no hay personas fallecidas tras la agresión de seudoaficionados de Querétaro a seguidores de Atlas, el pasado sábado.

En conferencia en Palacio Nacional, el funcionario federal explicó que la evidencia con la que se cuenta hasta este momento revela que, como lo ha indicado el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, ninguna persona perdió la vida en el Estadio Corregidora.

"En un primer momento se estuvo manejando en diferentes redes sociales la noticia de 17 muertos, la cual, con toda la evidencia, médicos, Protección Civil, y los aficionados que están en los hospitales, no corresponde a la realidad, no hay ninguna muerta, afortunadamente”, mencionó.

Mejía Berdeja aclaró que este hecho corresponde al gobierno de Querétaro; no obstante, ofreció el apoyo de las autoridades federal en caso de que así se requiera para esclarecer los hechos.

Destacó la necesidad de revisar los protocolos de seguridad que corresponden a directivos, así como a autoridades estatales y a la misma Federación Mexicana de Futbol con el objetivo de evitar más actos violentos como el del pasado 5 de febrero.

Incluso comentó que es necesario revisar el tema de la venta del alcohol en los estadios de futbol “para aminorar riesgos”.

Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la violencia el sábado pasado en el partido de futbol entre Querétaro y Atlas es muestra de que “se debe continuar moralizando al país y atendiendo los orígenes de la violencia, las causas de ésta”.

“La enseñanza mayor es no dejar de moralizar a México, de insistir en que sólo siendo buenos podemos ser felices, de que la felicidad no es la riqueza o no sólo es eso sino estar bien con nosotros mismos, con la consciencia, con el prójimo”, comentó.

Cabe mencionar que, de acuerdo con Kuri González, la agresión en el Estadio Corregidora dejó 26 heridos, de los cuales 3 fueron dados de alta y 3 más están graves.