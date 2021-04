Nuestra voz fue escuchada; confíamos en TEPJF: Félix

Ciudad de México.- Félix Salgado Macedonio aseguró que su voz fue escuchada en la audiencia de alegatos ante magistrados del TEPJF y que habló ante ellos con la cabeza fría y el corazón caliente.

El morenista afirmó que expuso los razonamientos jurídicos, basándose en el derecho de los guerrerenses a elegir libremente a sus gobernantes.

"Concluyó la audiencia de alegatos que concedió el @TEPJF_informa a fin de exponer los razonamientos jurídicos que defienden el derecho de los guerrerenses a elegir libremente a sus gobernantes. Con cabeza fría y corazón caliente hablé a nombre de todos, nuestra voz fue escuchada.

"Confiamos en la decisión apegada a derecho que habrán de emitir las magistradas y magistrados. ¡Gracias por todo! ¡Hay Toro!", publicó en su cuenta de Twitter.

Salgado Macedonio, aspirante por Morena a la Gubernatura de Guerrero, defendió su derecho a ser votado ante seis de los siete magistrados de la Sala Superior del Tribunal en la audiencia virtual que sostuvo este lunes.

La audiencia, agendada a las 11.00 horas, duró menos de una hora y fuentes judiciales y algunos morenistas aseguraron que Salgado Macedonio estuvo solo, y fue así porque compareció por el juicio de protección de derechos político electorales que interpuso de manera individual ante esa Sala Superior.

En ese tiempo, insistió en que él entregó su informe de precampaña al partido el 9 de enero, por lo que la dirigencia nacional de Morena es la responsable de que no haya llegado al INE.

Criticó que la Unidad de Fiscalización del Instituto le haya notificado a través del partido, y no directamente, pues, argumentó, él hubiera tenido más oportunidad para defenderse.

También aseguró que el partido no le dio el estatus de precandidato, por lo que, desde su perspectiva, no hizo precampaña y no estaba obligado a presentar un reporte ante la autoridad. Insistió en que si ya Morena fue multado, no cabe otra sanción para él.

El magistrado Felipe de la Mata estuvo ausente en la audiencia, pero acudieron, junto con el magistrado ponente del caso, Indalfer Infante, los magistrados Reyes Rodríguez, Janine Otálora, Felipe Fuentes y el presidente José Luis Vargas.

El magistrado De la Mata, que solía informar a través de sus redes sociales de las sentencias, audiencias y actividades del Tribunal, desde hace varios días ya no aparece su cuenta en Twitter.

De los magistrados asistentes, Reyes Rodríguez dio cuenta en su red social de la audiencia virtual, pero solo en aspectos generales y los asistentes, y a la par de varias de las audiencias que sostendrá este lunes.

La audiencia fue el último alegato ante los magistrados que mañana martes tienen previsto resolver, en sesión pública, el recurso que presentó en contra de la cancelación de su derecho a registrarse para ser votado.

Los magistrados resolverán tanto el recurso interpuesto por Salgado en lo individual, como por el partido que lo postula, Morena, presentados luego de la segunda negativa a su registro como candidato, aprobada por el Instituto Nacional Electoral (INE).

El INE canceló su derecho a registrarse como candidato, por considerar que a pesar de ser precandidato a la Gubernatura, él y su partido fueron omisos en presentar informe de precampaña.