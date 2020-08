Nueva marcación telefónica a partir de hoy; checa aquí los detalles

Agencias

Ciudad de México.- Sin duda es una época de cambios y esto que te contaremos aquí lo comprueba.

A partir de hoy se implementará una nueva marcación a 10 dígitos.

Aunque no lo creas, si no se marca de esta manera ya no podrán comunicarse los usuarios y las empresas serán telefónicas serán sancionadas.

¿Por qué se tomó esta decisión?

De acuerdo con información del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) fue para facilitar la comunicación, pues el uso de prefijos dificultaba el proceso.

*Aunque desde el año pasado se aplicó el cambio a nivel nacional; se estableció un “periodo de convivencia”, para que tanto los ciudadanos como las compañías, entendieran cómo es el nuevo procedimiento. *

BYE PREFIJOS

A partir de hoy 3 de agosto se eliminarán los prefijos (01, 044, 045) y la marcación quedará en 10 dígitos, lo que significa que de querer llamar a un celular ya no tendrás que agregar el 044.

Pasa esta información a todos tus contactos para que estén enterados.