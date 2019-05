Nueva reforma educativa deja en la incertidumbre a 240 mil

Ciudad de México.- Después de que el miércoles se declaró la constitucionalidad de la reforma educativa, ayer la Secretaría de Educación Pública anunció la suspensión de las evaluaciones programadas para este fin de semana.

Dicha medida afectará a unos 240 mil maestros que estaban inscritos a exámenes para ser admitidos o promovidos en el servicio docente, así como para recibir incentivos por reconocimiento a su desempeño.

Especialistas señalaron que si bien esta suspensión era una medida prevista en la nueva legislación, criticaron la falta de alternativas hacia los maestros que ya se habían preparado para presentar sus evaluaciones.

Marco Fernández, investigador de México Evalúa y del Tecnológico de Monterrey, lamentó la falta de certidumbre para los profesores.

"Suspender esos concursos deja a miles de aspirantes colgados de la brocha, pues muchos estaban esperando ser confirmados en sus posiciones de director o hay quienes no han recibido pagos ligados al reconocimiento de su desempeño.

"A pesar de que uno de los transitorios de la reforma educativa dice que se respetarán los derechos adquiridos, esto es precisamente no respetar sus derechos adquiridos. Los dejan en la indefensión", cuestionó Fernández.

Jennifer O'Donoghue, directora general de Mexicanos Primero, reprochó que no haya información sobre los procesos de evaluación y promoción, y que ni siquiera se sepa si van a continuar.

"Es preocupante porque el anuncio no va acompañado de una aclaración pública sobre lo que sigue, me parece que esta situación tiene a los maestros y a las autoridades estatales confundidas y preocupadas", manifestó.

La especialista ejemplificó que hay docentes con nombramientos provisionales que estaban en un periodo de prueba y no saben si serán evaluados para conservar el puesto o de qué manera conseguirán el nombramiento definitivo.

La nueva reforma prevé un Sistema de Carrera de Maestras y Maestros, donde se establecerán los procesos de ingreso, promoción y reconocimiento de los profesores, sin embargo, su creación depende de la redacción de ley que está en proceso.