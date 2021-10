Obligan condiciones a clases presenciales

Reforma Reforma

Ciudad de México.- El regreso a clases en medio de la pandemia de Covid-19 no fue tan voluntario como se pensaba.

En planteles de alcaldías como Iztapalapa, Tláhuac, Coyoacán, Cuauhtémoc, Iztacalco, Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza, los padres de familia enviaron a sus hijos a las aulas, pese a estar en desacuerdo.

Saúl Ramírez, de Iztacalco, acusó que al preguntar a los profesores cómo sería el sistema híbrido, para evitar que sus hijos de primaria y secundaria se expusieran tanto en el transporte público como en las aulas, los docentes dijeron que no era una opción seguir a distancia.

Ramírez lamentó que los docentes no respetaran lo que autoridades locales y federales han dicho, acerca de que la vuelta a los salones no es obligatoria. Sin embargo, señaló que las escuelas públicas no cuentan con los recursos e infraestructura necesaria para atender a la par a los estudiantes de forma presencial y remota.

"Si no pueden, pues ya ni cómo obligarlos a que nos ayuden a que no salgan nuestros hijos, pero ya es cosa de confiar en que estarán bien, que no estén amontonados o encerrados y esperando que no se van a contagiar", dijo.

Antes de comenzar el ciclo escolar, las autoridades indicaron que recaería en cada profesor la decisión y organización en caso de que quisieran mantener las clases virtuales, pues la instrucción general fue convocar al regreso total presencial.

Delfina Reséndiz, madre de familia de la Alcaldía Iztapalapa, aceptó que su hija ingresara a segundo grado de primaria de forma presencial, pues después de perder su empleo no pudo mantenerla más en una escuela privada, donde sí ofrecían clases a distancia o de forma híbrida.

"Ya no fue de decidir, era estar en el salón o no estudiar porque ya no nos alcanza para pagar cada mes. Apenas y sacamos para la renta y para comer y no quiero que mi hija se quede sin estudiar, lo único que nos queda es decirle que no se quite su cubrebocas si no va a comer y esperar que no se enferme o nos enferme", señaló.

En casos como los de una secundaria en la Alcaldía Coyoacán, padres de familia se ampararon para que no obliguen a sus hijos a asistir.

En contraste, para otros padres de familia la pandemia abrió la puerta a la posibilidad de que sus hijos asistan a colegios privados de forma virtual, con los beneficios de adquirir conocimientos a través de planes diseñados en el extranjero, con reconocimiento oficial de la SEP.

Algunos más han recurrido a profesores que asisten a dar clases a domicilio, en un ambiente que controlan los padres y consideran más seguro.