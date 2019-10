Obstaculizan adopción homoparental en BC

Mexicali, BC.- Desde hace casi un año, dos psicólogas concluyeron con todos los requisitos para adoptar a un menor como pareja homoparental, pero dejaron de tener comunicación por parte del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) sobre su petición, lo cual las mantiene en la zozobra.

Ellas consideran que, por ser la primera pareja del mismo sexo que cumple con todos los requisitos en Baja California, las autoridades estatales demoran el proceso, percepción que comparte su abogado.

Desde el 29 de octubre del 2018, cuando se les entregó su constancia del curso "Escuela para Padres Adoptivos", último paso para la asignación de un menor, Bertha Alicia Llanos González, de 42 años, y Martha Silvia Lizárraga Sánchez, de 47 años, no han tenido más información sobre el proceso de adopción.

Ambas mujeres, originarias de Mexicali, reconocen que el procedimiento también es difícil para una pareja heterosexual.

"Pero para nosotras (como pareja del mismo sexo) ha sido mucho más difícil", comentan a REFORMA.

Llanos y Lizárraga tuvieron la cita inicial en abril del 2017, como otras parejas, entregaron fotografías de su entorno familiar, copias de la escritura de su casa, análisis de laboratorios, exámenes antidopaje, cartas de recomendación, acta de matrimonio, entre otros formatos y solicitudes.

Siendo ambas psicólogas de profesión, las mujeres comenzaron a notar ciertos tratos diferenciados.

"Nos asignaron a una psicóloga (para el proceso), eso es normal, pero al principio fue raro porque ella misma reconoció que era 'complicado trabajar con personas como nosotras', que nunca había tenido contacto con 'personas como nosotras', que cómo vivíamos", platicó Lizárraga.

"No sé de qué religión era ella, al principio la sentíamos tensa, nos decía que le pedía a Dios para que la guiara", recordó.

"Después comentó que se había sometido a un proceso terapéutico para poder aceptar a 'personas como nosotras' y saber cómo atendernos".

Llanos agregó que las enviaron al máximo número de terapias, 12, cuando otras parejas tienen tres sesiones solamente.

"Antes de la terapia hicimos un proceso de diagnóstico, en el cual nos aplicaron diferentes pruebas psicométricas proyectivas para ver cómo estábamos como personas y como pareja, lo extraordinario fue la cantidad de evaluaciones", platicó.

Bertha Alicia Llanos tiene más de 20 años como trabajadora social y se ocupa de niños especiales, las autoridades le dijeron que no tenía "espíritu altruista".

Otra situación anómala fue que a ellas no les permitieron tomar el curso de "Escuela para Padres" sin antes concluir con evaluaciones y terapias, mientras que otras parejas heterosexuales llevaron ambos requerimientos al mismo tiempo.

Cada taller de "Escuela para Padres" tiene un cupo máximo de 12 parejas, al terminar sus terapias, Lizárraga y Llanos se enteraron de que había un curso próximo y una pareja no asistiría por tener un viaje programado, por lo que pidieron ese lugar.

El DIF decidió cerrar el cupo y hacerlas esperar seis meses hasta que se llenara un nuevo grupo.

El capítulo IV del Código de Procedimientos Civiles para Baja California sobre adopción, no obstaculiza en ninguno de sus artículos que personas solteras o parejas homoparentales puedan hacerse cargo de un menor.

Algunas parejas del mismo sexo en Baja California han adoptado a menores como personas solteras, con limitantes legales para uno de los padres o madres.

"Creo que debe de haber más sensibilidad", pide Llanos, "se entiende que hay pocos recursos, pero no deben de perder de vista que hay decenas de niños maltratados, mientras que habemos familias que estamos en espera".

"De las 12 parejas que iniciamos el proceso, al menos 11 querían un bebé, nosotras no, dijimos que podíamos recibir hermanitos o un menor, de entre 4 y 8 años, tampoco nos opusimos a recibir niños con condiciones de salud especiales o trastornos de conducta, mientras otras parejas se niegan", añadió Lizárraga.

El abogado de la pareja, José Luis Márquez Saavedra, quien también lleva la defensa legal del matrimonio de Víctor Fernando Urías Amparo y Víctor Manuel Aguirre Espinoza para la adopción de un menor, indicó que los trámites de parejas del mismo sexo no son llevados de manera "normal" por las autoridades.

Urías Amparo y Aguirre Espinoza iniciaron el 10 de febrero del 2017, y en ocasiones su proceso también se ha detenido por completo.

"La experiencia me dice que no se trata de situaciones normales", indicó, "sí notamos diferencias (por parte del DIF)".