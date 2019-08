Ocultan funcionarios de AMLO conflicto de interés

Ciudad de México— El director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, y la directora del Centro Nacional de Control de Gas Natural (Cenegas), Elvira Daniel Kabbaz Zaga, omitieron declarar la existencia de empresas en las que la funcionaria y los hijos de ambos son socios.

De hecho, ambos servidores públicos estuvieron asociados directamente en una empresa desde 2012.

Además, hay al menos otros dos funcionarios del Gobierno federal que han sido parte de las empresas de los Romero-Daniel como representantes legales o como socios.

En IDOC Digital Services y Red-Led Solutions, los hijos de los funcionarios figuran ya sea como accionistas o como representantes legales, según los documentos inscritos en el Registro Público. En la primera de ellas, incluso Elvira Daniel es accionista.

La existencia de ambas empresas no fue reportada por los funcionarios en su declaración patrimonial y de conflicto de intereses, aún cuando la ley los obliga.

IDOC Digital Services fue constituida el 4 de octubre del año pasado -dos meses antes de que Andrés Manuel López Obrador tomara posesión como Presidente- por Elvira Daniel, su hijo Jonathan Cherem Daniel, y María Fernanda Romero Lozano, hija de Romero Oropeza.

En su acta constitutiva la compañía declaró como objeto social la prestación de toda clase de servicios para la creación de procesos, organización, clasificación, conversión, procesamiento y digitalización de documentos y archivos.

En el caso de Red-Led Solutions, figuran como accionistas David Cherem Daniel y Jimena Romero Lozano, y como representantes legales Jonathan Cherem Daniel y María Eugenia y María Fernanda Romero Lozano.

Otro representante legal de la compañía es Gustavo Álvarez Velázquez, quien actualmente es Jefe de la Unidad de Finanzas y Administración de Cenegas.

Red-Led Solutions fue constituida el 15 de marzo de 2013 y declaró tener como objeto social comercializar toda clase de artículos, productos y mercancías de comercio en general que estén permitidos por las dependencias gubernamentales.

La relación de negocios entre familias de Romero Oropeza y Daniel Kabbaz Zaga se remonta a 2012, cuando el propio Octavio y Elvira formaron parte de la empresa La Mercocha, constituida dos años antes por un amigo de ambos, Javier May Rodríguez, quien actualmente es subsecretario de Inclusión Productiva y Desarrollo Rural Territorial de la Secretaría de Bienestar.

En enero de 2018, ambos funcionarios dejaron la sociedad.

Romero Oropeza se desempeñó como Oficial Mayor del Gobierno del Distrito Federal cuando López Obrador era Jefe de Gobierno.

De esa Administración también fue parte Elvira Daniel Kabbaz Zaga como directora general de Regulación al Transporte en la Secretaría de Transporte y Vialidad (Setravi) y como directora general del Servicio de Transportes Eléctricos.

Elvira Daniel Kabbaz Zaga es hija de David Daniel Kabbaz Chiver, dueño de Danhos, uno de los grupos constructores que más creció en la Ciudad de México durante las administraciones de López Obrador y de Marcelo Ebrard.





Arman negocios en torno a López Obrador

Encabezados por Octavio Romero, un grupo de funcionarios y ex servidores públicos han construido una extensa red que ha mezclado los intereses políticos y de negocios en torno al Presidente de la República.

Este grupo, que se conformó a principios de la década pasada en la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, está vinculado con al menos 11 empresas y asociaciones, algunas de las cuales fueron señaladas en 2012 de participar en el financiamiento ilegal de la campaña de López Obrador a la Presidencia.

De acuerdo con los registros públicos de las distintas sociedades consultados por REFORMA, parte de los implicados en esta red ocupan actualmente cargos relevantes en el Gobierno.

Además de Romero y Daniel, forman parte del grupo Marcos Manuel Herrería Alamina, director Corporativo de Administración de Pemex, y Tomás Efraín Hernández Wade, jefe de Unidad de Administración y Finanzas de Pemex.

Ellos trabajaron juntos en la Administración de López Obrador en la Ciudad de México y entre agosto de 2012 y enero de 2018 formaron parte de la empresa denominada La Mercocha, S.P.R. de R.L. de C.V., dedicada a la cría y comercialización de ganado, así como a otras actividades agropecuarias en Comalcalco, Tabasco.

A La Mercocha llegaron invitados por Javier May Rodríguez, actual subsecretario de Inclusión Productiva y Desarrollo Rural de la Secretaría de Bienestar, quien a la fecha sigue siendo el socio principal de la empresa ganadera.

En la asamblea realizada el 13 de agosto de 2012 y, ante la salida de unos socios, May Rodríguez dio la bienvenida a los ex funcionarios capitalinos y anunció cambios en la sociedad para maximizar las ganancias.

"El presidente (May Rodríguez) manifiesta a la asamblea la necesidad de aumentar el capital social, por lo tanto lo pone a consideración de la misma, aclarando que actualmente el capital es de $50,000.00 y para que la sociedad pueda tener más oportunidades en los programas federales y estatales, es necesario el aumento, dicho aumento sería de $190,000.00 para quedar con un capital social total de: $240,000.00." refiere el documento inscrito en el Registro Público de Comercio de Tabasco.

Otra socia de La Mercocha fue Violeta Giorgina Abreu González, esposa de Herrería Alamina, que en los tiempos de López Obrador al frente del Gobierno de la Ciudad se desempeñó como secretaria particular de la Secretaria de Desarrollo Social, Raquel Sosa.

A pesar de que enero de 2018 los funcionarios lopezobradoristas renunciaron a su sociedad en La Mercocha, mantuvieron sus vínculos de negocios a través de distintas personas.

Daniel Kabbaz Zaga es socia de Abreu González, con quien fundó el 10 de diciembre de 2010 la empresa Operadora de Equipos Ecológicos Inteligentes; la otra integrante de la sociedad es Eréndira Yuritzi Álvarez del Castillo Gallardo.

Esta última accionista también formó parte la empresa AAR Consultores de Negocios, empresa vinculada a la firma SAD Desarrollo y Transparencia, de la que fue accionista Javier Núñez López, fundador de la Asociación Civil Austeridad Republicana.

Esas dos empresas, más una tercera denominada AFK Comunicación Creativa, fueron acusadas en 2012 de recibir más de 100 millones de pesos en contratos del Gobierno de la Ciudad de México y financiar, a través de las asociaciones Austeridad Republicana y Honestidad Valiente, la campaña presidencial de López Obrador.

Al mismo tiempo que tenía esos nexos empresariales, Daniel Kabbaz Zaga fungió como representante y secretaria de Austeridad Republicana, en donde coincidió con Núñez López, que a su vez es socio de Capacitación Digital DAS.

En AAR Consultores, además de Álvarez del Castillo Gallardo figuran como socios Gustavo Álvarez Velázquez, actual jefe de la Unidad de Finanzas y Administración de Cenegas y representante legal de al menos cuatro empresas propiedad de Daniel Kabbaz, y Óscar Daniel Ramos Flores, representante legal de Red-Led Solutions, empresa propiedad de los hijos de Daniel Kabbaz y Romero Oropeza.