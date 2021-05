Oficializan devolución de monopolio a Pemex

Reforma

Ciudad de México.- Es oficial: Pemex tendrá, de nuevo, el poder de manejar el mercado de los combustibles sin una regulación que permita dar condiciones de competencia a los privados.

La modificación al artículo décimo tercero transitorio de la Ley de Hidrocarburos, que elimina la regulación asimétrica de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para limitar la preponderancia de Pemex, fue publicada hoy en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

La justificación de eliminar la regulación asimétrica, según los argumentos presentados por el Poder Legislativo durante su discusión, es que ya se lograron las condiciones de competencia entre Pemex y los particulares, por lo que ya no es necesario limitar el poder preponderante de la petrolera estatal.

"Al haberse logrado una mayor participación de agentes económicos que propicien el desarrollo eficiente y competitivo de los mercados, se deja sin efectos la facultad otorgada a la Comisión Reguladora de Energía para sujetar a principios de regulación asimétrica las ventas de primera mano de Hidrocarburos, Petrolíferos o Petroquímicos, así como la comercialización que realicen personas controladas por Petróleos Mexicanos o sus organismos subsidiarios", refiere la publicación en el DOF.

Organismos como la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) consideraron que dicha modificación vulnera la competencia en el mercado de hidrocarburos y que desincentivará la incorporación de nuevos competidores.

Además, consideran que no fue lo suficientemente analizada y discutida en las Cámaras y no contó con el punto de vista de especialistas, debido a que aún no existen las condiciones de competencia y participación privada necesarias.