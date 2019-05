Ofrece AMLO a CNTE revisar demandas

Ciudad de México.- Luego que dirigentes de la CNTE rechazaron la nueva reforma educativa, promulgada ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció revisar con el magisterio disidente las leyes secundarias en la materia el próximo lunes.

"Estamos dispuestos a escuchar y todo lo que signifique mejorar la educación, tiene que ser tomado en cuenta. Si hizo falta algo en la reforma a la Constitución, se revisa", expresó en su conferencia matutina.

"No somos inflexibles, desde luego tenemos el marco legal principal que es la reforma constitucional, faltan las leyes secundarias, complementarias, ahí se pueden tomar en cuenta todos sus planteamientos".

El mandatario federal se pronunció por el diálogo con los docentes, pues, consideró, quien busca imponerse sin argumentar no contará con el apoyo de la opinión pública.

"Entonces, el que no argumenta, el que quiere imponerse sin razón, no tiene respaldo y no cuenta con la opinión pública. Tenemos que argumentar y persuadir, no es de que: no estoy de acuerdo y por eso mi rebeldía", dijo.

Ayer, en el Día del Maestro, la Coordinadora marchó en diferentes entidades, como la Ciudad de México, donde los dirigentes magisteriales reclamaron al presidente la abrogación total de la reforma aprobada en 2013.