Ofrece AMLO a IP de NL apoyos fiscales a cambio de agua

CDMX.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador propuso al Gobierno de Nuevo León acordar con empresarios que produzcan menos, usen menos agua, y que así vaya más líquido a la gente.

Durante la mañanera, el Mandatario federal dijo que su Administración ayudaría en el tema fiscal a los empresarios y que se priorizaría que se dé preferencia al uso doméstico del agua.

"Siento que hace falta, lo digo de manera respetuosa, pues un acuerdo en Nuevo León, si es necesario nosotros ayudamos, porque se le debe dar preferencia al consumo doméstico", planteó.

"En una situación de emergencia se tiene que priorizar a la gente, no el agua para las empresas. Es un asunto de definir prioridades y también de buscar acuerdos, porque los empresarios ayudan, si se les hace un planteamiento".

López Obrador ofreció a Nuevo León apoyo en el tema fiscal para que empresarios puedan reducir su producción.

"Por ejemplo, que se les deje de cobrar el agua a quienes tienen concesiones para uso excesivo de esta necesidad o sea, si hay plantas de cualquier tipo que consumen mucha agua, que bajen la producción, que reduzcan su producción y que el agua la destinen a la gente", propuso.

"Y si necesitan apoyo, van a bajar su producción, les ayudamos en lo fiscal, pero son decisiones que tienen que tomarse allá. Nosotros no podemos intervenir porque se trata de un estado libre, soberano, si hay salida, si ayudan los empresarios".

"Hay que ver qué empresas son las que más consumen".

Al Presidente se le cuestionó si se revisarían las concesiones de las empresas, y contestó que no.

"No, no, no, porque siento que esta crisis es transitoria, se tienen que buscar opciones y es un periodo de sequía que está afectando, pero van a venir las lluvias, en tanto se buscan opciones para resolver en el medio año y largo plazo el problema".

"Pero ahora es un asunto de emergencia y hay que tomar decisiones, ya, pero eso depende de las autoridades locales y de los acuerdos a los que se puede llegar", agregó.

Indicó que si una empresa que opera en Nuevo León baja su producción en dicha entidad, podría aumentarla en plantas que tenga en otros estados.

"No pasa nada si hay una planta cervecera que tiene otra planta en Veracruz o en Oaxaca y ahí hay agua, pues que esta deje de producir a toda su capacidad, que le bajen y que el agua la destinen al consumo de la gente y que las otras plantas aumenten la producción, por si tienen compromisos de entregar cerveza a nivel nacional o extranjero, buscar la alternativa", afirmó.

"Sin necesidad de quitar concesiones ni de sancionar a nadie, es nada más llamarlos, ellos saben perfectamente quienes son los que consumen más, si son 10, 20, 30, 40, 50, invitarlos a desayunar, una machaca y decirles: te toca tanto y va a ser así y siempre hemos contado con tu apoyo. Y ya nos dicen a nosotros en qué ayudamos y cooperamos".

"Pero hay que ver lo que se está haciendo, buscar que en estos casos no haya politiquería, que todos ayuden, nada de que 'yo te apoyé para la campaña y a mi no me vas a tocar', nada de que 'no me estás dando dinero suficiente o no has cumplido con los convenios y ya vas a ver lo que va a suceder y cómo te va a ir'".

El Jefe del Ejecutivo federal planteó que hacen lo que pueden para ayudar a Nuevo León, y reveló que un funcionario de Conagua se hará cargo del manejo del tema y de cómo enfrentar la crisis.

"Estamos ayudando, al grado de que un funcionario de Conagua fue solicitado para hacerse cargo en el Gobierno de Nuevo León del manejo del agua y de cómo enfrentar la crisis", manifestó.

"Me pidieron autorización, la di y estamos ayudando. No se puede de otra forma. Seguir apoyando, hacemos lo que se puede", lanzó.

López Obrador agregó que ya hay una inversión para la presa Libertad, para abastecer agua a Monterrey.

"Se le está apoyando desde el Gobierno anterior de Nuevo León, hay una inversión destinada a la presa Libertad para abastecer de agua a Monterrey y a la zona conurbada, no tengo el dato preciso, pero hemos transferido una buena cantidad de recursos al Gobierno estatal en Nuevo León", expresó.

Al señalar que Nuevo León atravesó una crisis "de a deveras" el pasado fin de semana, cuando colapsó el acueducto de la Presa El Cuchillo mientras Cerro Prieto y La Boca estaban secas, el Gobernador Samuel García cuestionó la falta de apoyo de otros Estados para los regios.

"Los neoleoneses, siempre que hay un temblor en la Ciudad de México, un huracán en Guerrero, o una catástrofe en Chiapas, somos los primeros en juntar lana y pipas y mandar ayuda, siempre", dijo durante una gira por la región citrícola.

"Nos dicen 'codos' y somos los que más ponemos, y siempre al pie del cañón", añadió, "y ahorita que estamos en crisis no mandan una chingada despensa, no levanta la mano nadie".

A pesar de su reclamo, el propio Gobernador sostuvo que Nuevo León no necesita de nadie.

"No los ocupamos, porque aquí sí sacamos debajo de las piedras el agua y el dinero y el orgullo.

"Somos los que más lana producimos, los que más pagamos impuestos, pero les juro que esta crisis se va a superar pronto y vamos a exigir que nos respeten", aseguró.

En otra parte de su mensaje, García dijo que en ocho meses ha enfrentado varias crisis.

"Hay (momentos de) vacas flacas y vacas gordas, yo llevo ya siete flacas", expuso.

"Covid, reparar escuelas, vacunación, seguridad, agua...", indicó sin terminar su listado, "Dije: Ya Diosito, échame la mano. Pero estoy seguro que viene lo bueno".

Entran Sedena y GN a NL tras emboscada a policía

El Presidente informó que elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Guardia Nacional (GN) fueron desplegados en el Municipio de Anáhuac, Nuevo León, luego que seis policías de la corporación estatal fueron asesinados este domingo y cuatro más resultaron heridos tras ser emboscados por un comando del crimen organizado, en el ataque más mortal en la historia de Fuerza Civil.

"Lamentablemente se presentó esta emboscada y perdieron la vida policías de Nuevo León, ya se está apoyando con fuerzas federales, bueno, desde que se supo, de inmediato acudió personal de Sedena, de Guardia Nacional. Se está haciendo la búsqueda de este grupo de la delincuencia organizada", dijo.

"Se debe tomar en cuenta que esto se presenta en el Municipio de Anáhuac, en la frontera, muy cerca de Colombia, la franja fronteriza de NL, limítrofe con Nuevo Laredo, es un grupo ya identificado de la delincuencia que actúa en esa región y se está ayudándonos al Gobierno local

De acuerdo con reportes policiacos, tres de los elementos murieron en el lugar del ataque y otros tres agentes fueron secuestrados y posteriormente ejecutados por los criminales.

Los 10 oficiales, que en dos patrullas sin blindaje recorrían la Carretera al Puente Colombia, fueron sorprendidos a las 3:00 horas de ayer por un grupo con armas de alto calibre y en 10 camionetas blindadas, informó la Secretaría de Seguridad estatal.

Defiende nombramiento de Clara Luz

López Obrador defendió el nombramiento de Clara Luz Flores Carrales, ex Edil de Escobedo y ex candidata de Morena al Gobierno de Nuevo León, como titular del secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

"Respeto los cuestionamientos las críticas, pero depende del desempeño del cargo. Nosotros somos un equipo, nos ayudamos mutuamente y cuando hay algo irregular se advierte, se sabe. Además, yo estoy entregado de cuerpo y alma a desempeñar mi función de Presidente.

"No hay que hacer juicios a priori, no hacer juicios sumarios y siempre van a haber inconformidades, no vivimos en una sociedad perfecta, no se tiene todavía un Gobierno completamente honesto, hace falta seguir limpiando y purificando la vida pública, es un proceso. Y el que esté libre de pecado, que tira la primera piedra, porque en estos casos, los que critican muchas veces no tienen autoridad moral y como son muy hipócritas piensan que pueden estar viendo la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio.

"Es una especie de enajenación, ellos son puros, aunque sean corruptísimos, pero se sienten como con licencia para robar, solo por su estrato o su clase. Hay que ser mucho muy objetivos y no hacer señalamientos a la ligera o levantar falsos testimonios", agregó.

Clara Luz Flores ocupa el cargo que, desde el pasado 19 de abril, dejó vacante el ex secretario ejecutivo, Leonel Cota Montaño, al ser designado director general de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex).