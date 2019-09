Ofrece AMLO a padres de los 43 reunión con fiscal

El presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a buscar al Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, para que se reúnan con los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa.



Asistentes a la reunión privada con los familiares de los estudiantes, que duró alrededor de dos horas en Palacio Nacional, indicaron que también planteó tener un encuentro con éstos cada dos meses.



En la reunión con Gertz Manero también participaría el Fiscal del caso, Omar Gómez.



Al término del encuentro, el subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas, señaló que se planteó cuidar el proceso judicial ante las liberaciones de implicados en el caso.



"Vamos a tener una reunión con el Fiscal General", dijo.



Encinas, quien preside la Comisión Presidencial para el Caso Ayotzinapa, agregó que tienen líneas de investigación que no se contemplaron en la llamada "verdad histórica".



--¿Las nuevas evidencias indican que los muchachos podrían estar en Guerrero?, se le preguntó.



"Sí", respondió.



"Se dio un informe de todos los trabajos desarrollados a los largo de nueve meses".



En tanto, la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, afirmó hay una voluntad férrea del Gobierno federal para localizar a los normalistas.



Al encabezar un acto, luego de participar en la reunión con los padres de los estudiantes, subrayó que el Gobierno federal no va obstaculizar ninguna investigación.



"Yo espero que tengamos resultados. En esta nueva encomienda para el Licenciado Encinas y de lo que él está haciendo, está sumamente comprometido, además, como dijo el Presidente y se los dijo a ellos, somos un Gobierno transparente, un Gobierno que quiere caminar con ellos", abundó.



"Nosotros no somos un Gobierno que les quiera poner piedras ni es un Gobierno que quiera obstaculizar ninguna investigación. Cómo les dijo el Presidente, la garantía que ellos pueden tener es que hay un compromiso y una voluntad política para avanzar".



En entrevista posterior, Sánchez Cordero afirmó que la Fiscalía General de la República tiene una visión diferente -en comparación con la que hubo el sexenio pasado- y también está enfocada al caso Iguala.

Pasan lista a los normalistas

Desde las escaleras principales de Palacio Nacional y en compañía del Presidente Andrés Manuel López Obrador, los padres de los normalistas de Ayotzinapa pasaron lista a los 43 estudiantes desaparecidos.



Frente al mural de Diego Rivera y con las fotografías de sus hijos, los padres gritaron consignas y exigieron justicia.



"¡Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos!", se escuchó en el patio central del recinto.