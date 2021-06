Ofrece AMLO dar lecciones de desobediencia tras elecciones

Héctor García / Agencia Reforma

Ciudad de México— Luego de detención a normalistas en Puebla, el presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció, una vez pasen las elecciones, dar lecciones sobre desobediencia civil que se pueden aplicar en contra de las autoridades.

"La recomendación es no a medidas coercitivas. Como también he llamado a los que participan, que lo hagan de manera pacífica, que no recurran a la violencia. Hay muchas formas, un día, nada más que pasen las elecciones, voy a dar aquí una lección sobre cuantas acciones de desobediencia civil se pueden aplicar en contra de las autoridades", comentó López Obrador.

Ayer, decenas de alumnas de la Escuela Normal Rural Carmén Serdán fueron detenidas tras protestar ayer por más de seis horas afuera de Casa Aguayo, recinto oficial del Gobierno morenista de Puebla.Las normalistas arribaron desde las 13:00 horas para plantarse, junto con un grupo de al menos 40 hombres encapuchados, frente a las instalaciones oficiales, donde exigieron que el Gobernador Miguel Barbosa las atendiera personalmente.

En diversas imágenes de medios locales se registró cómo los policías persiguieron a las alumnas y hombres encapuchados, los cuales fueron subidos a patrullas.

Hasta anoche no había información oficial sobre el número de detenidos, pero en reportes policiacos preliminares se aseguró que al menos fueron 32.

En conferencia en Palacio Nacional, el mandatario federal dijo que se corre siempre riesgo al enfrentar a la autoridad con violencia, por lo que él siempre llamará a manifestarse por la vía pacífica.

"No se puede enfrentar con violencia a un adversario, a una autoridad, no se logra nada, al contrario, se corren riesgos y se desprestigian los movimientos y para lograr un propósito, triunfar cuando se lucha por una causa justa, se tiene que cuidar a la gente.

"Sí a la protesta, el respeto al derecho a la manifestación, pero la recomendación es que se lleve a cabo todo de manera pacífica, sin violencia", recalcó.

El presidente agregó que la Secretaría de Gobernación (Segob) gestionó la liberación de los normalistas detenidos en Puebla.

"Hoy se trató el tema, la Secretaria de Gobernación lo está atendiendo. Hoy en la mañana, según me informan, se liberaron ya a los detenidos en Puebla", finalizó.