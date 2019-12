Ofrece AMLO expansión a bancos para programas

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que ofrecerán a los bancos acuerdos para que amplíen el número de sus sucursales, con la garantía de que van a dispersar fondos de los programas públicos y que van a obtener comisiones.

Indicó que lo que inviertan en la construcción de sucursales lo van a poder recuperar en un "plazo considerable", porque van a tener garantizados los recursos que se están dispersando en todo el País.

"Lo otro que nos ha limitado es que no hay instituciones bancarias en todos lados, por eso va a estar el Banco del Bienestar y estamos también por decidir que las sucursales bancarias de los bancos ya establecidos se amplíen, vamos a ofrecerles a los bancos acuerdos para que en vez de que tengan 300, 500 sucursales, puedan tener mil, dos mil, con la garantía de que van a dispersar fondos y van a obtener comisiones razonables.

"Pero tienen garantizado el que van a poder manejar estos fondos y lo que inviertan en la construcción de las sucursales lo van a poder recuperar en un plazo considerable, porque van a tener garantizados los recursos que estamos ahora dispersando en el País", afirmó en su conferencia mañanera.

"Lo que queremos es tener de una u otra manera 13 mil sucursales, o sea pasar de mil 500, en total, a 13 mil, esto acompañado del internet para que toda la dispersión sea automatizada con tarjeta y de manera directa, es un proceso, estamos trabajando en eso".

El mandatario federal reconoció que no se tenía una organización en el Gobierno para distribuir los recursos de los programas sociales.

"Ya se está regularizando, ha llevado tiempo porque no existía un mecanismo así, primero confiable de que llegue de manera directa el apoyo al beneficiario, se está creando; segundo, no se tenía una organización, una estructura tan grande como lo amerita el monto que se está distribuyendo, estamos hablando de alrededor de 300 mil millones de pesos que se están dispersando de manera directa, entonces la operación, la entrega de estos recursos requiere muy buena organización y poco a poco se ha regularizado", agregó.