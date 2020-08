Ofrece AMLO plan, disculpa y diálogo a yaquis

Archivo/ Reforma

Sonora.- El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que alista un plan de desarrollo integral y de mejoramiento urbano para los pueblos yaquis y que además les ofrecerá una disculpa de su Gobierno, como un acto de justicia histórico debido al abandono y las atrocidades que han padecido.

"Aquí adelanto también, aunque lo voy a decir con los pueblos yaquis, que se les va a dar el mismo tratamiento, que han estado abandonados por completo, hoy voy a hacer el compromiso de iniciar un programa de desarrollo integral en los pueblos yaquis. Va a ser un acto de justicia histórico con los pueblos yaquis", señaló en conferencia matutina.

El mandatario afirmó que, debido a la burocracia, el plan de mejoramiento urbano en Hermosillo y Obregón -que también se aplicará a los yaquis, está tardando, pero prometió que cumplirá.

"Queremos hacerlo más pronto posible porque nos dejaron un elefante echado, mañoso y reumático, ya lo paramos, ya le estamos quitando lo mañoso, pero todavía tiene reumas, todavía hay que empujarlo para que camine, entonces va a tardar por eso, por la burocracia, pero vamos a cumplir en los dos casos, mejoramiento urbano en Hermosillo y en Obregón".

López Obrador consideró que es "mucha la deuda" que tiene el País con los yaquis, por lo que, ahora que su Gobierno está pidiendo a otros países que se ofrezcan disculpas a México, así también se pedirán disculpas a estos pueblos.

"Voy a estar con los pueblos yaquis porque vamos a suscribir un acuerdo, un convenio con ellos porque queremos reivindicarlos, queremos hacerles justicia, porque es mucha la deuda que tiene el pueblo de México con los yaquis, es el acto de injusticia más grande que se cometió durante el Porfiriato.

"Ahora que estamos pidiendo nosotros que los Gobiernos de otros países ofrezcan disculpas a México, a sus pueblos originarios, por todas las atrocidades que se cometieron en la Conquista, en toda la Colonia, así también nosotros vamos a ofrecer disculpas al pueblo yaqui", afirmó.

Cuestionado sobre los bloqueos de los pueblos por la inconformidad en diversas obras, el titular del Ejecutivo dijo que primero se tiene que dialogar para no privilegiar los negocios de los de "arriba" y después culpar a los yaquis.

"Se tiene que dialogar y llegar a acuerdos, es que de repente, allá en México, unos señores, no todos, pero algunos, delincuentes de cuello blanco, toman el acuerdo de que van a construir gasoductos por todo el País para crear plantas de generación de energía eléctrica, alimentadas con gas, hidroeléctricas y entonces hacen el plan, 'vamos a construir diez hidroeléctricas, termoeléctricas, perdón, y vamos a comprar gas en Estados Unidos y vamos a hacer los ductos', al final no vamos a hacer las termoeléctricas pero si compran el gas.

"La Comisión Federal de Electricidad, que estaba tomada por los mercaderes, les compra el gas a precios elevadísimos, contratos leoninos, porque ni siquiera el tubo, una vez que termine de pagarlo la Comisión Federal de Electricidad, le queda a la Comisión, le queda la empresa y entonces dicen: 'va el tubo pero va a pasar por las tierras de los pueblos yaquis, no importa, el progreso, cómo van a impedir el progreso'.

"Entonces va el gasoducto y los yaquis no tienen agua, no tienen servicios públicos básicos, están en la pobreza y ya hicieron su negocio los de arriba, y quiénes son los culpables de que no haya progreso, los yaquis, no", subrayó.

REFORMA publicó que ocho pueblos yaquis acumulan inconformidades contra diversas obras de Pemex, la CFE, Telmex y Ferromex.

En la entidad se han registrado bloqueos de los inconformes en la vía federal 15, entre Cajeme y Guaymas, así como la amenaza de volver a cerrar la vía ferroviaria en la región, que en sólo 12 días, generó 75 millones de pesos en pérdidas en julio pasado.

En Vícam, considerado el centro político de los yaquis, esperan que el Mandatario responda a sus quejas contra proyectos que se ubican en parte de las 550 mil hectáreas de su territorio, al sur de la entidad.