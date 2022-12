Ofrece AMLO 'solidaridad'... y sigue atacando a periodistas

CDMX.- México es el País más peligroso en el mundo para ejercer el periodismo, pero al Presidente Andrés Manuel López Obrador parece no importarle.

Ayer ofreció su "solidaridad" por el atentado del jueves contra el periodista Ciro Gómez Leyva, pero aprovechó para arremeter contra los medios acusándolos de sentirse selectos e inteligentes.

"No hay ningún equilibrio, no hay objetividad, no hay profesionalismo. Todo está cambiando y no quieren que existan las mañaneras, que no existiera el derecho a disentir, la réplica, muestran su autoritarismo", dijo al defender sus conferencias desde Palacio Nacional.

Acusó al propio Gómez Leyva, Grupo REFORMA y otros periodistas como Denise Maerker, Joaquín López-Dóriga, Jorge Ramos y Carlos Loret de Mola, de ser voceros del conservadurismo por proteger intereses de élite.

"Porque dicen, 'es que se estigmatiza en las mañaneras', que ahora se hacen las víctimas. Si yo les recordara lo que han hecho todo este grupo, que son de la élite, de lo más selecto de los medios de información, que ganan hasta un millón de pesos mensuales. Y ni que fueran lumbreras, ¿no?, ni que fueran tan inteligentes. Es que tienen una misión: proteger intereses de grupos. Jorge Ramos, por ejemplo, debe de ganar como tres millones de pesos mensuales, y así todos ellos", señaló el Presidente.

Incluso dijo que el ataque contra Ciro Gómez Leyva lo pudo realizar el crimen o "grupos contrarios" a su gobierno para afectarlo.

"Puede ser una respuesta de grupos contrarios a nosotros, para afectarnos (...) para afectar a nuestro gobierno, porque la gente sabe muy bien de que nosotros somos respetuosos de la vida y no nos atreveríamos a hacer una cosa así", aseguró.

El senador Germán Martínez, integrante del Grupo Plural, aseguró que desde Presidencia se alienta un ambiente de mentecatez y envenenamiento, así como también de encono hacia los periodistas, opositores y defensores de derechos humanos.

"Hay un ambiente de mentecatez desde el Gobierno, un envilecimiento de lo público desde Palacio Nacional. La Presidencia no es un centro de concordia en México, sino de rencor, discordia y de división", dijo Martínez.

Y destacó que el supuesto intento de desestabilización es generado por el mismo Gobierno.

"Son ellos solos y su ineficacia, mediocridad y vulgaridad y su insensibilidad, los que están desestabilizando al propio Gobierno. Nadie está buscando desestabilizar a este Gobierno que no sean la propia ineficacia, la mentira y el matonismo político que desde Palacio Nacional se dirige a los medios de comunicación y a la libertad de expresión y a los que pensamos diferente", denunció el senador que obtuvo su escaño por invitación de Morena.

Juan Vázquez, Oficial de Comunicación de Artículo 19, consideró que es contradictorio que el Presidente se solidarice con lo ocurrido y en los siguientes minutos emprenda una serie de ataques.

"Es peligroso politizar el ataque a un periodista porque, en primera instancia, se trata de la vida de una persona que está en riesgo. El Presidente influye y genera un efecto cascada en los demás funcionarios de todos los niveles, porque si el Presidente lo hace entonces está permitido para que los demás funcionarios lo hagan", dijo.