Ofrece 'cero gasto'... y dispara spots

Monterrey.- El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, pasó de la promesa de no pagar a televisoras y otros medios para promoverse a costa del erario a la realidad de gastar cientos de millones de pesos al año para buscar relanzar su imagen personal vía anuncios o spots.

Aprovechando su Cuarto Informe de Gobierno, previsto para el 15 de octubre, "El Bronco" podría acumular tan sólo este 2019 erogaciones por al menos 245.4 millones de pesos en publicidad.

La cifra representa un alza del 409 por ciento respecto a los 48.2 millones de pesos que gastó en el 2016, el primer año completo de Rodríguez como Gobernador.

Sin embargo, fuentes cercanas a la Administración estatal estimaron que el monto de este año podría llegar a los 300 millones de pesos, lo que representaría un aumento del 522 por ciento respecto al 2016.

El aumento contrasta con el discurso de campaña de Rodríguez del 2015 y de sus primeros años de Gobierno, en los que prometió no gastar en medios y usar las redes sociales para informar a la población.

"Yo dije, y seguiré diciendo que no habrá en mi Gobierno ningún peso para las televisoras para promover la imagen y la egolatría", dijo "El Bronco" el 30 de abril del 2015.

El no gastar en medios también fue una bandera de su fallida campaña presidencial del 2018.

El Estado presupuestó para este año un gasto de 145.4 millones de pesos para el rubro de "Comunicación y Publicidad", de los que se habían erogado 109 millones hasta junio, última cifra disponible.

Adicionalmente, como publicó ayer REFORMA, Rodríguez ordenó que se integre una partida de por lo menos 100 millones de pesos más, con cargo a organismos descentralizados, para relanzar su imagen de cara a su Cuarto Informe.

Ayer, el Tesorero estatal, Carlos Garza, defendió la partida alegando que gastarán menos de lo que ejercía el ex Gobernador priista Rodrigo Medina.