Ofrece Ejército un mdp a familia de guatemalteco que mataron

Ciudad de México.- El Ejército mexicano ofreció un millón de pesos como indeminización por el crimen de militares contra el guatemalteco Elvin Mazariegos Pérez en Chiapas, afirmó la familia de la víctima a Grupo REFORMA.

Olga Mazariegos, hermana de Elvin, afirmó que el ofrecimiento desde México sólo contempla ese pago único, pero la familia también exige una manutención mensual para los hijos de Elvin, que son Melany, de 9 años; Katherine Vanessa, de 5 años, y Christopher Moisés, de 2 años de edad.

Con el ataúd de su hermano al lado, Olga explicó vía telefónica que el pago mensual que exigen es hasta que los menores cumplan por lo menos 18 años, pues su padre era el único sustento que tenían en el Municipio de Tacaná, Departamento de San Marcos.

"Es lo que nosotros queríamos, manutención mensual, pero ellos dicen que sólo van a dar aproximadamente medio millón de quetzales, eso no recompensa todo lo que van a pasar mi cuñada (Marvilia Pérez), se queda sola con sus tres niños, no es justo lo que mi hermano pasó, imagínese que con ese dinero vengan a decir, eso es lo que valía mi hermano", narró entre llanto.

"Supuestamente les van a dar un millón de pesos, que en Guatemala son como 500 mil quetzales, que eso era que le iban a dar a mi cuñada, pero nosotros queremos también una manutención mensual".

Olga narró que Elvin tomaba seguido la ruta hacia México como parte de su trabajo de chofer de carga y para comprar mercancía, pero que en esta ocasión sólo iba de paseo en un vehículo compacto de su jefe.

Al tomar el camino de regreso a Guatemala, Elvin, su acompañante Dylan y otro sujeto al que presuntamente le dieron 'aventón' en el camino, fueron intervenidos por un convoy de militares que les exigió pararse y los agredió, añadió.

"Ahorita el cuerpo ya lo entregaron, ya le hicieron la autopsia y lo tuvieron ahí en Motozintla (Chiapas), creo que fue el lugar, a las 6:00 de la mañana lo vinieron a dejar, aquí la funeraria lo vino a dejar y sólo lo metieron y pusieron la caja y el viaje de allá para acá".

"La verdad hasta el momento no tenemos apoyo de Guatemala, la gente colaboró, pero lamentablemente no contamos con ayuda ni apoyo de nuestras autoridades, ni siquiera de aquí de Tacaná, él ni siquiera se ha parecido".

El esposo de Olga, Billy Rebolledo, también presente en el velorio de la Colonia Zona 2, cerca de la salida a Tectitán, señaló que ayer les avisaron desde las 13:00 horas del asesinato de su cuñado, y al llegar a las 18:30 horas a la zona del crimen, el cuerpo de Elvin seguía dentro del automóvil.

"Llegamos como a las 18:30 de la tarde, seguía ahí dentro del auto, la gente que estaba ahí no dejaron que alguien tocara el cuerpo ni el vehículo, porque insistíamos a las autoridades mexicanas, que el Ministerio Público subiera a evaluar la situación, porque la familia exige justicia, por esa razón no quisimos mover el cuerpo, esperamos que alguien subiera de parte de México", dijo.

Sobre los siete militares mexicanos involucrados en la muerte, afirmó que éstos fueron retenidos hasta aproximadamente a las 2:00 de la madrugada, luego de que autoridades mexicanas y guatemaltecas les aseguraron que harían justicia.

Desde las 14:00 horas, la viuda Marvilia Pérez fue acompañada por Lucío Mazariegos, padre de Elvin, en la firma con autoridades mexicanas para la indemnización prometida, todo ésto en el Municipio de Motozintla, en Chiapas.

Este mismo martes, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Crescencio Sandoval, afirmó que el Ejército daría una reparación económica, aunque no reveló de cuánto, por la reacción errónea en el que participaron sus súbditos.

"El personal estaba en ese punto (puesto de seguridad en Motozintla), llega un vehículo con tres personas, no llega hasta el punto donde está el personal militar, se detiene antes, se echa de reversa tratando de huir y no pasar por donde estaba el personal. Hay una reacción errónea por parte del personal militar, porque no hubo ninguna agresión con arma de fuego o una agresión de alguna otra manera", señaló el titular de Sedena en la mañanera.