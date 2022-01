Ofrece IPN disculpa pública por feminicidio de 'Marychuy' Zamudio

Excelsior

Ciudad de México.- “En unos días María de Jesús, Marychuy cumpliría 25 años, ya sería ingeniera petrolera y seguramente sería parte de la Selección Nacional de Básquetbol, seguramente estaría locamente enamorada, trabajando fuerte o intentando hacerlo en algún estado de la República, seguramente Marychuy sería muy feliz, así como era”.

“Pero Marychuy no es ingeniera, ni seguirá jugando, ni será madre, ni será una mexicana exitosa y es que en México solo unas cuantas niñas y jóvenes tienen la oportunidad de soñar y de luchar por esos sueños y de ellas muy pocas pueden alcanzarlo”, así inició Yesenia Zamudio la respuesta a la disculpa pública del Instituto Politécnico Nacional (IPN), por las omisiones en el caso de la joven que murió el 24 de enero de 2016, víctima de las lesiones provocadas tras ser lanzada desde el quinto piso del departamento donde vivía.

Yesenia, como muchas otras madres de hijas asesinadas se ha convertido en investigadora y en activista, cuyo reclamo la llevó incluso a ser de las mujeres que tomaron originalmente las instalaciones de la sede de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en septiembre de 2020. Sin embargo, a pesar de su notoriedad pública considera que el mayor avance en el caso de su hija fue la recomendación 9/2019 de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México referente al trato del caso de su hija y otros casos.

“Por medio de esa recomendación, se logró que el día de hoy ya haya una fiscalía especializada en feminicidios que no había, que no fue una fiscalía que surgió gracias a la buena voluntad de la jefa de gobierno, ni de la fiscal en turno, fue gracias a la recomendación de Derechos Humanos de la Ciudad de México”, dijo Yesenia en entrevista para Excélsior.

“Al tener una fiscalía especializada en feminicidios se puede llevar una investigación con perspectiva de género correcta, principalmente en mi caso, el feminicidio de mi hija que fue lo que yo pedía, que tuvieran personal especializado y es lo que indica la recomendación”, agregó.

Sobre la disculpa pública del IPN señaló que fue algo que esperaba pero que no fue un regalo, sino una exigencia que le costó a ella y su familia seis años de lucha.

“Creo que no son suficientes (las medidas que ha tomado el Politécnico), creo que tienen mucho por hacer y creo que el primer paso es este que acepten que fallaron en su momento y por eso ya no está Marychuy con nosotros, porque no atendieron ni antes ni después de lo que le ocurrió a mi hija y mi familia”, señaló Yesenia.

“Creo que es un compromiso, creo que van a trabajar en ello y espero verlo, porque el día de hoy no he visto nada de parte del Politécnico, más que una disculpa que se queda nada más dentro de un requisito que tuvieron que cubrir, pero creo que me quedaron mucho a deber”, consideró.

Sobre el título póstumo que expedirá el IPN y la cátedra que se creará en memoria lo recibirá pues aseguró que su hija debe ser reconocida por el Instituto.

“Hubiera sido mejor que Mary lo recibiera en vida, pero de todos modos lo voy a aceptar y la cátedra a la que se comprometieron también y pues esperemos que nos den la garantía de no repetición, que no haya ninguna estudiante más pasando por algo similar”.

Y justo la garantía de la no repetición y una condena ejemplar aunada a la detención de los dos presuntos responsables del feminicidio de su hija, es lo que a Yesenia le daría un acercamiento a la justicia por la pérdida de Marychuy.

“Quisiera algún día retomar mi vida sin tener que sentir este dolor y este miedo de que los asesinos de mi hija están en libertad y que me podrían hacer daño también a mí, he recibido múltiples amenazas principalmente por sus familiares”.

Las dos órdenes de aprehensión y fichas rojas por el delito de feminicidio son en contra del exprofesor Julio Iván “N”, quien impartía la clase de introducción a la perforación; y de Gabriel Eduardo “N”, alumno del IPN.

María de Jesús Jaimes Zamudio era egresada del Colegio de Bachilleres y estudiaba la carrera de Ingeniería Topográfica y Fotogrametría en la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura (ESIA), becaria e integrante en el representativo de básquetbol de la escuela y participaba en las actividades culturales. Tenía 19 años y hubiera cumplido 25 el próximo 5 de abril.