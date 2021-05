Ofrece Morena 5 mdp por comprarnos candidatos: RSP

Ciudad de México.- Fernando González, dirigente del partido Redes Sociales Progresistas (RSP), acusó a Morena de ofrecer entre 300 mil y 5 millones de pesos para comprar candidatos y hasta las estructuras electorales de esa fuerza política.

En entrevista, informó que, en por lo menos dos casos, los ofrecimientos de morenistas lograron que sus abanderadas para las alcaldías de Coyoacán y Miguel Hidalgo, abandonaran la contienda, por lo que el caso ya fue denunciado ante la Fepade, hace apenas dos días.

Detalló que, ayer, representantes de Morena en el Estado de Veracruz, presionaron a su abanderado a la Presidencia Municipal de Papantla, para que se bajara de la candidatura, y que, este lunes, aspirantes morenistas en el Tlaquepaque, en Jalisco, difundieron falsamente que la candidata de RSP, Guadalupe Orozco, se sumaría a esa fuerza política.

"No estamos de acuerdo con la compra de candidatos, es un fenómeno que se está dando en todo el País. Muchos candidatos nos hablan, nos buscan, alterados, molestos, porque se les ha acercado gente de distintos partidos y creo que eso no es jugar limpio. Ya hicimos denuncias en la Ciudad de México, en donde fueron presionadas y compradas dos candidatas por Morena, en Coyoacán y Miguel Hidalgo, por eso tuvimos que sustituir", dijo.

"Entiendo que las cantidades (por renunciar) van de los 300 mil a los 5 millones de pesos y no se vale. El hermano de nuestro dirigente en Veracruz quiso convencer a nuestro candidato en Papantla para que renunciara ayer, pero Redes Sociales Progresistas no está en venta. Ni se vende ni se dobla".

Según el dirigente, además de buscar la declinación de candidatos, representantes de Morena, del PRI y del PAN han tratado de "comprar" las estructuras de RSP, con la finalidad de fortalecer su representación en casillas y la operación electoral.

"Han recibido, incluso, propuestas de desmontar las estructuras, de desmontar la representatividad el partido y eso sinceramente nos ofende, nos agrede, no es democrático y, viniendo de una izquierda que considerábamos democrática, moral, pues nos sorprende y por eso las denuncias", indicó.

"Ha sucedido por parte de Morena, por parte del PAN y por parte del PRI, pero fundamentalmente de Morena, lo que nos extraña mucho. Quieren desmontar la estructura, para ponerla al servicio de su candidato, pero no se puede engañar a la gente".

AMLO entenderá

González se refirió al spot publicado en la cuenta oficial de Facebook de RSP, en el que critican a Morena, al Presidente Andrés Manuel López Obrador y a su Gobierno por el manejo de la pandemia, la postulación de un candidato acusado de abuso sexual, la caída de la economía y el desplome en la Línea 12 del Metro, que ha dejado un saldo de 26 personas muertas.

Explicó que la molestia que ha generado el intento de compra de candidatos, combinada con las acusaciones que califican a RSP como "un satélite de Morena", provocaron que militantes de esa fuerza política lanzaran el promocional, para poner distancia.

"Es muy duro (el spot), lo hicieron militantes, no lo hizo la dirigencia, pero respeto mucho lo que dice la militancia. Lamento si ofendemos a alguien, pero es la visión de muchas personas y no podemos ocultarlo. No es la posición del dirigente, pero sí de una parte muy importante del partido que está cansada de ser presionada y juzgada como satélite de Morena, porque nunca lo hemos sido", afirmó.

- ¿Entonces, es un deslinde de Morena?

- "No puede haberlo, porque nunca hemos estado juntos. Juntos nunca hemos estado".

- ¿El spot es una respuesta de militantes ofendidos?

- "Si, que se siente ofendida por eso y por la agresión de partidos como Morena, que anda buscando comprar candidaturas".

- ¿Y es una ruptura con AMLO?

- "No es ruptura, porque nunca hemos tenido un vínculo estrecho, realmente. Nosotros ayudamos a que ganara la Presidencia, pero el vínculo no existe como tal no existe".

- ¿Temen que el spot pueda molestar al Presidente?

- "Siempre hemos visto al Presidente como un demócrata, creo que él entenderá que estamos en campaña y tenemos que distinguirnos en lo que debemos distinguirnos. No se trata de complacer a nadie en una campaña, se trata de demostrar a la gente quiénes somos y quiénes no somos".