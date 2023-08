Ofrece Oposición reconciliación

CDMX.- En el primer foro del Frente Amplio por México (PAN-PRI-PRD), los aspirantes presidenciales de Oposición coincidieron en que su proyecto ofrece la reconciliación nacional, un Gobierno de coalición y combatir al crimen organizado.

Los panistas Xóchitl Gálvez y Santiago Creel, así como los priistas Beatriz Paredes y Enrique de la Madrid, participaron en el foro "Visiones de México", sin la presencia del PRD, que se ausentó por la descalificación de sus aspirantes.

"Lo que está en disputa es la vigencia y sobrevivencia de la Nación, conducida por la Constitución y no por los grupos de poder fáctico oscuro", dijo Beatriz Paredes. AMLO, consideró, "es un accidente histórico por los errores que cometimos".

"Mientras que López Obrador fomenta el odio, nosotros queremos fomentar la reconciliación nacional y reconstruir las instituciones, innovarlas y mejorarlas", planteó el diputado panista Creel.

La senadora Xóchitl Gálvez sostuvo que México "no necesita más odio ni división, sino un Gobierno de coalición. Tengo los ovarios para aplicar el Estado de derecho, sin abrazos y no balazos".

El priista De la Madrid acusó que "la polarización y un presidencialismo autoritario y disfuncional" son los problemas más importantes en el País.

Defiende Paredes estados fuertes

Beatriz Paredes, aspirante presidencial priista, propuso ayer que se refuercen las figuras de los estados y los municipios, además de empoderar a la sociedad civil mediante su participación en el Poder Legislativo.

"Yo soy federalista, creo que es esencial una Federación fuerte con estados y municipios poderosos; soy federalista y creo en la fuerza de las regiones, propondré una reforma fiscal para mayores atribuciones a los estados y a los municipios. No hay que entregar cheques en blanco a nadie. Los liderazgos carismáticos le salen muy caros a las sociedades", aseguró en el primer foro del Frente Amplio por México.

Paredes defendió al Poder Judicial y a la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, ante los ataque del Gobierno federal.

"La impunidad que campea en este régimen, el abuso de poder que desde la mañanera cuando se descalifica, cuando se estigmatiza, cuando se critica a los comunicadores, cuando se pretende descalificar al Poder Judicial. Mi reconocimiento a la Ministra Piña, que viva la Suprema Corte", expresó.

Paredes aseguró que el PRI supo gobernar en el pasado, resolver problemáticas, y que en 2024 se definirá qué proyecto gobernará.

"Ese es nuestro gran desafío, gobernar para todos, pero gobernar bien y con un compromiso con la justicia y la modernidad", indicó.

Advierte Gálvez golpe a autónomos

La senadora Xóchitl Gálvez advirtió ayer que en el tema de pesos y contrapesos, México está muy "mal parado", en referencia al debilitamiento de los órganos autónomos durante el actual Gobierno.

"Estamos muy mal parados en ese tema, me tocó ver cómo se robaron dos votos para imponer a la (presidenta) de Derechos Humanos, no hemos puesto a los (comisionados) del INAI porque Morena no lo ha permitido, se ataca frecuentemente al Poder Judicial", señaló en el primer foro del Frente Amplio por México.

La aspirante presidencial panista aseguró que el País está peor que nunca, pero la esperanza sigue en miles de mexicanos.

"Han destruido todo, bueno, casi todo, porque lo único que no han podido destruir es la esperanza, porque la esperanza ya no les pertenece, la esperanza sigue ahí en miles de personas que se levantan todos los días a seguir luchando, esa esperanza nunca muere.

"La esperanza sólo ha cambiado de manos, y ahora nos pertenece a nosotros, y yo desde aquí les digo que con esa esperanza vamos a construir el país que nos merecemos", apuntó.

Gálvez, igual que Beatriz Paredes, se lanzó en defensa del Poder Judicial.

"Se ataca frecuentemente al Poder Judicial, lo siento con el juez que ya lo amenazaron (desde el Palacio Nacional) por darme el amparo.

Lo que le está haciendo (el juez) es proteger la información personal, porque el Presidente no puede tomar esa información financiera y hacerla pública", indicó Gálvez.

Igual que sus compañeros en el foro, la panista saludó al PRD y se unió a la petición de que se reintegre a la alianza.

Pide Creel impulsar un modelo de coalición

Santiago Creel, aspirante presidencial del PAN, pidió ayer reflexionar si para 2024 seguirá un proyecto de un solo mando, de odio y destrucción de instituciones, o un modelo de coalición.

"Mientras que (Andrés Manuel) López Obrador fomenta el odio, nosotros en el Frente Amplio queremos fomentar la reconciliación nacional; mientras que López Obrador destruye nuestras instituciones, nosotros queremos reconstruirlas, innovarlas, mejorarlas, mejorar de nuestros errores y sacar adelante mucho mejores instituciones y mucho mejores normas y reformas.

"Lo que hoy tenemos es una oportunidad única, una oportunidad de oro que se llama Frente Amplio por México, y ese frente para hacerlo de manera extraordinaria todos, unidos, sin ninguna duda, unidos hasta el final y que sea un frente amplio, vamos todos y todas las mexicanas y que sea el frente más poderoso, unidos, que haya existido en el país, ese es el frente amplio que yo veo", dijo Creel a los asistentes al primer foro del Frente Amplio por México.

El diputado panista recriminó que en el Gobierno actual no se respetan la Constitución ni la división de poderes.

"El primer peso y contrapeso es aplicar la Constitución. El gran problema que hemos tenido es que la Constitución parece que no es la Constitución.

"Ahí está la división de poderes, ahí está el federalismo, ahí están las competencias del municipio, de los estados, ahí está la división horizontal del poder, el Poder Ejecutivo, su competencia, el Poder Legislativo, hasta dónde llega, y el Poder Judicial", expresó el aspirante.

'Quieren construir un país de siervos'

Tener un Gobierno de coalición será el siguiente paso que le toca atravesar al sistema político mexicano, señaló ayer el priista Enrique de la Madrid, quien criticó a "los del Gobierno" que, dijo, actúan como si México fuera una monarquía.

"No sé en qué momento los del Gobierno actual pensaron que elegimos a un monarca; se equivocaron, somos una República, pero hoy tenemos un monarca disfrazado de Presidente, tenemos un gabinete que actúa como cortesanos y además quieren crear un País de siervos.

"A algunos ya hasta les dijeron los siervos de la nación, no sé en qué momento perdieron la brújula, pero esta es una República, es democrática y es federal", expresó.

De la Madrid pidió a los presentes imaginar un país con mejoras en empleos, economía, turismo, agricultura, aeropuertos y carreteras.

"Llevo 40 años preparándome, estudiando este país, preparando en él y dando resultados, porque creo que el mejor México posible nos toca, es esta generación, es el México que merecemos y es el México que vamos a heredarle a nuestros hijos, yo creo que este México es posible y por eso estoy de frente y con el Frente", apuntó.

El aspirante presidencial priista criticó también la desaparición del Seguro Popular y la inseguridad en el País.

"Que con la cantaleta de siempre de la corrupción nos hayan dejado también sin medicinas, qué falta de empatía de estos tipejos para dejar a los niños con cáncer perder la vida y a las mujeres sin mamografías con el riesgo de morir de cáncer.

"Este México no tiene por qué ser así, México tiene que ser mejor", indicó.