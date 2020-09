Ofrece Segob a víctimas 'destrabar' casos

Reforma

Ciudad de México.- La Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dijo a un grupo de mujeres que tiene tomada la CNDH que no son Ministerios Públicos ni están en los tribunales, pero las acompañarán en sus casos.

En una reunión privada, se comprometió a darles acompañamiento integral a través de distintas notas áreas de la dependencia, para ayudar a "destrabar" sus casos ante las instancias de procuración e impartición de justicia.

"Las acompañamos. No queremos comprometernos a algo que no podamos hacer específicamente, no somos agentes del Ministerio Público, no somos procuradurías y fiscalías, ni estamos en los tribunales", aclaró.

"Pero lo que sí podemos hacer, lo que estamos aquí para ayudarlas es para acompañarlas para destrabar algunas cuestiones ante estas instancias de procuración e impartición de justicia que se les empiezan a complicar, para ayudarles y acompañarlas a destrabarlas".

En la sede de la dependencia, donde se reunió con un grupo de mujeres, encabezado por Yesenia Zamudio, aseveró que el acompañamiento significará un "antes y un después" y se hará a través de la Conavim, la CNB, el Inmujeres y la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia.

"Para no minimizar este dolor que ustedes tienen, para también hablar con empatía y sin juicios de valor obviamente, y se vale, se vale que ustedes estén enojadas, que tengan estos reclamos, se vale, se vale, porque no es posible que no tengan respuesta en años de lo que debiera ser una investigación rápida y expedita eficiente", abundó.

"Estamos de verdad, y quiero que ustedes estén conscientes de esto, sí trabajamos y trabajamos desde estos espacios para dar una respuesta a las violencias que sufren nuestras mujeres para proteger sus derechos sin discriminaciones y sin excusas".

En presencia de la presidenta de la CNDH, Rosario Piedra, subrayó que la atención a las mujeres víctimas de violencia debe hacerse desde el primero momento que busque ayuda, a través de servicios de protección que operen permanente.

"(Considero) que las víctimas de violencia no deben ser llevadas con una primera instancia al Ministerio Público porque ahí son en muchas ocasiones revictimizadas, en una primera instancia deben ser atendidas por estos servicios de protección integral de refugios, de otras instancias", dijo.

"Esta Secretaría de Gobernación está tomando cartas en el asunto, las va a acompañar en sus legítimas demandas, somos empáticas con esto".

Por otro lado, Sánchez Cordero urgió a las instancias de procuración e impartición de justicia a romper con los pactos de silencio y las "cofradías" ante los casos de violencia de género para garantizar investigaciones adecuadas y evitar que se proteja a violentadores.

"Romper pactos de silencio y poder avanzar en las investigaciones, romper pactos de silencio y cofradías que impiden la investigación correcta y oportuna. Estos pactos, estas cofradías, hay que romperlas porque no nos van a permitir la investigación oportuna y eficaz".

La Secretaria puso como ejemplo el feminicidio de la joven Lesby en la UNAM, que fue cometido por su novio, hijo de un "intendente" de la institución educativa, aunque en un primer momento la Fiscalía capitalina dijo que se trató de un suicidio.