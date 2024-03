Ofrece Sheinbaum programa contra violencia a mujeres

Foto: Agencia Reforma

Cd. de México.- Claudia Sheinbaum, candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, se comprometió a llevar a la ley la paridad en el Gabinete, a crear un programa especial para mujeres embarazadas y a implementar un programa intensivo para erradicar la violencia de género.

La aspirante destinó los primeros minutos de su discurso a hablar de las mujeres, con motivo de este 8 de marzo.

"Ya el Presidente tiene un Gabinete paritario, pero así como está legislado para el Congreso, hay que legislarlo para el Gabinete", indicó.

Sheinbaum anunció la creación del Programa 40 Semanas y Mil Días para la Atención de la Salud, el cual busca brindarle atención a las mujeres desde el embarazo.

"Vamos a hacer un programa especial para las mujeres embarazadas, se llama 40 más mil, porque son 40 semanas de gestación más los mil primeros días de los infantes. Queremos que desde la primera infancia, desde el embarazo, tengan acceso a la salud, que puedan ser apoyadas, a veces las mujeres embarazadas nos sentimos solas, no tenemos un conocimiento mayor y por eso es este programa", dijo.

La abanderada presidencial agregó que pondrá en marcha un programa intensivo para erradicar la violencia contra las mujeres, el cual obligará a todas las Fiscalías generales a tener una instancia especializada en la atención de ésta y los feminicidios.

Anunció también el establecimiento de una línea de atención telefónica similar al 911 para atender casos de violencia.

Recordó que cuando estuvo al frente del Gobierno capitalino, promovió una reforma para que sean los agresores de las mujeres quienes tengan que dejar el hogar y se comprometió a replicarla en todo el País.

Ofreció también que promoverá reformas para acabar con las brechas salariales entre hombres y mujeres.

Además, reiteró la oferta de crear un programa de apoyo para mujeres de entre 60 y 64 años de edad, así como establecer centros de educación inicial.

"No son guarderías, porque no se trata de guardar a los niños y a las niñas. No son estancias infantiles, porque eso lo permitió Calderón con una corrupción tremenda", explicó.

Dijo que todas estas acciones es lo que en su Proyecto de Gobierno se conoce como República de y para las Mujeres.

Al Estado de México, la candidata presidencial le prometió tres proyectos. El primero, dijo, será el transporte público.

Señaló que otros proyectos son el acceso al agua, ya que por la sequía se está recibiendo menos líquido del Sistema Cutzamala.

"Tenemos que estar preparados por si sigue está sequía", indicó.

El último tema prioritario para la entidad, dijo, será garantizar la seguridad para todos los habitantes.