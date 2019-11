Ofrece Trump ayuda; descarta AMLO intervención

Tras ataque a la familia LeBarón, en Chihuahua, que dejó nueve muertos, entre ellos seis menores, el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofreció a México ayuda para "limpiar a los cárteles".



"Este es el momento para que México, con ayuda de Estados Unidos, haga la guerra en contra de los cárteles de droga y los borre de la faz de la tierra ¡Simplemente estamos esperando la llamada de su nuevo Presidente!", escribió el Mandatario a través de su cuenta de Twitter.

"Si México necesita o solicita ayuda en eliminar a estos monstruos, EU está listo, con voluntad y capaz de involucrarse para hacer el trabajo rápido y eficazmente.", agregó.

Asimismo, Trump señaló que López Obrador es un grandioso Presidente, pero los cárteles se han vuelto grandes y poderosos, por lo que se "necesita un Ejército para derrotar a otro ejército".

Sin embargo, el Presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que para atender estos casos no es necesaria la intervención de un Gobierno extranjero.

"Es algo que le corresponde de resolver al Gobierno de México, le agradecemos mucho al Presidente Trump y a todos los Gobiernos europeos que quieran ayudar, pero esto depende de nuestra soberanía. Voy a hablar con Trump para agradecerle su apoyo y ver si en los convenios de cooperación hay posibilidad de que se pueda contar con ayuda en caso de que se necesite y en el marco de acuerdos bilaterales solicitaríamos ese apoyo que agradecemos mucho pero creo que no necesitamos para atender estos casos de la intervención de un gobierno extranjero", aseguró el Mandatario en conferencia.

"Le respondo en cuanto termine, así como él se comunicó conmigo en lo de Culiacán, yo me voy a comunicar con el Presidente Trump cuando termine la conferencia si él pide hablar conmigo", dijo.

Luego del incidente tanto el Departamento de Estado de EU como la Embajada de EU en México aseguraron estar al tanto de las reformas y que seguían de cerca los acontecimientos pues no existe mayor prioridad que proteger la seguridad de los ciudadanos estadounidenses.

Apenas el 19 de octubre, los Presidentes Trump y López Obrador conversaron telefónicamente luego de la operación fallida en Culiacán para capturar a Ovidio Guzmán López, hijo del narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán, una llamada que el presidente mexicano calificó como respetuosa.