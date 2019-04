Ofrecen a AMLO oposición a cierre fronterizo

Ciudad de México.- Congresistas de Estados Unidos aseguraron que si el Presidente Donald Trump cumpliera sus amenazas de cerrar la frontera con México tendría oposición.

Luego de reunirse con el Presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional, Eliot Engel, presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, afirmó que el Mandatario estadounidense podría querer llevar a cabo el cierre de fronteras.

"Trump podría querer hacerlo; habrá oposición. Cuando se trata sobre la relación entre México y Estados Unidos no lo mezclemos con política y hagamos lo que es lo mejor para nuestros dos países", expuso al ser cuestionado a su salida.

"Espero que Trump vea eso. No creo que necesitemos construir muros, sino puentes", añadió.

Engel expuso que todas las partes deben de ser prudentes, y criticó que se haya iniciado el proceso para cortar la ayuda exterior a Guatemala, Honduras y El Salvador.

"Vemos que el dinero ayuda a combatir estos terribles bandas y que cuando no haya dinero, habrá un incremento en el crimen".

Los legisladores, demócratas en su mayoría, reconocieron la postura del Presidente López Obrador ante la amenaza de su homólogo estadounidense de cerrar la frontera con México.

Adriano Espaillat, integrante del Comité de Asuntos Exteriores, detalló que durante la reunión López Obrador les planteó sus proyectos para desarrollar el sureste mexicano y su plan para ayudar a promover el desarrollo en el Triángulo Norte de Centroamérica.

"Queremos felicitar al Presidente López Obrador por optar a la prudencia y no prestarse al circo, es un diálogo prudente que es conveniente para los Estados Unidos y México", aseveró.

De acuerdo con los congresistas, en la reunión que inició a las 9:00 horas y terminó dos horas después, hablaron sobre la relación México-Estados Unidos, el nuevo tratado comercial TMEC, la migración y la situación de Venezuela y Centroamérica.

Aseguraron que invitaron al Presidente López Obrador a visitar el Capitolio en Washington, para que pueda comunicar a los demócratas su plan de acción.

"Coincidimos en muchas cosas, no sólo en el desarrollo económico, sino también en nuestra oposición", manifestó Espaillat.

En el encuentro estuvieron presentes además del Presidente, el Canciller Marcelo Ebrard y la Embajadora de México en Estados Unidos, Martha Bárcena.

Por parte de Estados Unidos, estuvieron John Creamer, encargado de Negocios de la Embajada en México, así como la delegación de congresistas conformada por Engel, Espaillat, Zoe Lofgren, Pramila Jayapal y John Curtis.