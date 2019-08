Ofrecen revisar indagatorias por Odebrecht

Ciudad de México.- El presidente López Obrador ofreció revisar indagatorias relacionadas con el caso de corrupción de constructora Odebrecht.

"Si hay investigaciones en curso se tienen que atender y a nosotros nos corresponde también revisar si hay investigaciones en contra de funcionarios públicos, para eso es la Secretaría de la Función Pública", dijo en conferencia mañanera.

"Las empresas, en el caso incluso de Odebrecht, tenían contratos, esta empresa en particular, con varios gobiernos en México y en América Latina, es una empresa en su momento famosa, estaba de moda (...) lo que hay que ver es si actuaron con legalidad o si hubo corrupción, eso es lo que se tienen que revisar, si hay denuncias por corrupción sobre estos asuntos, esta empresa era tan famosa, tan famosa que llegó a realizar un consejo de administración, su consejo de administración se hizo en Los Pinos, en ese entonces era presidente, ya no voy a decir quién, investígalo, ya porque si no va a parecer que es asunto de fijación personal".

Desde Palacio Nacional, el mandatario insistió en revisar si hay alguna ilegalidad con la firma brasileña.

Indicó que actualmente operan una planta en Veracruz, por la cual no hay denuncias hasta el momento.

"Tienen una planta de polietileno en Coatzacoalcos que está funcionando, que no hay denuncia en contra de la empresa o al menos no se ha ventilado nada aun cuando se acusó de que Pemex les entregó y les sigue entregando con el contrato, materia prima, comisiones especiales a Odebrecht", puntualizó.