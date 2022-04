Ofrecen un año de atención médica a voluntarios de Patria

CDMX.- Un año de atenciones médicas además del respectivo monitoreo por haber participado en el ensayo para la vacuna Patria fue la oferta del subsecretario Hugo López-Gatell.

Durante la conferencia matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador, se hizo un nuevo llamado al público en general para que participen en los ensayos de la vacuna que desarrolla Conacyt.

"Para la persona que participe en el ensayo clínico hay un beneficio directo en que durante todo un año estará en observación médica, recibiendo una serie de evaluaciones que son de importancia adicionales a la evaluación de la inmunidad provocada por las vacunas, pero además de sus condiciones médicas generales.

"Todo lo que hay que hacer es entrar a esta página. Les invitamos a que participen en este ensayo clínico que es muy prometedor", aseguró el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.

Agregó que el ensayo muestra un muy buen avance en el proceso de investigación, pues los resultados son prometedores. Incluso, dijo, la inmunidad que provee es superior a otras vacunas que se aplican en México.

Con la participación de la población, la vacuna Patria podría pasar al ensayo fase 3 y de esa manera proponer a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) el registro de este biológico para su potencial uso como refuerzo universal.

Quienes estén interesados en participar lo pueden hacer desde esta liga:

https://patria.conacyt.mx

Apretarán vacunación de refuerzo este mes

El País lleva 10 semanas de descenso en cuanto a casos activos por Covid-19, no obstante, es importante no bajar la guardia y vacunarse para evitar una nueva ola de contagios por lo que en el mes de abril se hará un esfuerzo importante de inmunización, informó López-Gatell.

"No se confíen. Desde luego no queremos que regrese Covid, pero si esto sucediera, las personas no vacunadas, incluidas las que no tienen refuerzo (podrían verse afectadas).

"En abril vamos a hacer un esfuerzo muy grande con los estados para lograr que esa brecha quede subsanada y la meta es lograr una alta cobertura de refuerzos", comentó.

Por último, se reiteró que el semáforo de riesgo Covid por segunda quincena consecutiva está en verde en todo el País.