Ofrecerles trabajo y drogarlos, el modus operandi de Saúl Huerta

Excelsior

Ciudad de México.- Tras darse a conocer el caso de un adolescente, al menos tres jóvenes aseguran que han sido víctima de abuso sexual por parte del diputado Benjamín Saúl Huerta Corona.

Según los testimonios, el diputado lleva años aprovechando las campañas para enganchar a los jóvenes, no sólo con el partido Morena, sino también cuando era priista. En su campaña de 2018 y 2021, Saúl Huerta tenía el apoyo de dos grupos Movimiento de Juventud conformada por Jóvenes de 13 a 16 años, quienes lo apoyaban con porras, entregaban volantes y otras tareas más que el diputado les pidiera.

Esta vez, sale a la luz el testimonio de un joven de 20 años que en aquel entonces tenía 17, cuando fue agredido sexualmente por el diputado Benjamín Huerta en San Francisco Totimehuacan.

"Yo lo conocí, fue a hacer campaña allá en mi pueblo y se acercó a mi papá allá en mi pueblo ya después me ofreció trabajo para mí, para manejar, si quería manejar yo como su chofer de él, y pues acepté.

"Otro día me citó a su despacho afuera y me dijo que me esperaba allá para que habláramos del trabajo. Ya fui y me esperé un rato hasta que salió, después dijo que íbamos a comer mariscos en un restaurante, fuimos yo pedí comida y ya después le dijo al mesero que trajera lo que siempre piden, que era licor y dijo, toma si quieres ahorita no están tus papás, no te miran. Bueno yo este, lo tomé, ya cuando acabamos de comer, yo me sentía mareado.

"Me dijo, vámonos, vamos a ir a los temazcales. La verdad yo no sabía cómo era, y yo le dije que sí me subí en su carro y después me empezó a hablar de cosas de sexualidad, de homosexuales, me empezó a enseñar videos de homosexuales de ahí me puse muy… como que me espanté y estaba ya mareado.

"Me dice que iba a agarrar un baño de temazcal por cada quien. Él se bajó se puso sus lentes y se puso su gorra y me dijo que entrara primero, pagó un baño de temazcal para que me metiera yo, pero nunca pensé que él se iba a meter ahí después. Ya cuando entra, se empieza a quitar la ropa y a mí me dice, quítate la ropa, aquí estamos en confianza somos hombres. Y pues yo la verdad estaba mareado, me acosté y fue cuando él me empezó a tocar mi pe… empezó a tocármelo de arriba a abajo.

"Yo le dije que no quería, que no y me dijo que es normal, es normal de hombres. Me decía eso, yo le dije que no, que ya me quería ir para mi casa, después de allá me vine a mi pueblo, pero él me amenazó de que no dijera nada porque iba a estar mi familia ahí, me amenazó con mi familia y yo la verdad por temor a eso no le quise decir a mis papás ni a nadie y me quedé callado.

Como este caso, Imagen Noticias ha recibido más testimonios de lo que parece ser el mismo modus operandi, por parte del diputado.

Mientras tanto, lo que serían las oficinas de campaña del diputado ubicadas en una plaza comercial de San Francisco Totimehuacan en Puebla, fueron desmanteladas. De acuerdo con los locatarios ayer llegaron personas para sacar computadoras y papeles.

En tanto que el primer menor que denunció los hechos de abuso sexual fue recibido en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, donde fue recibido en el área de psicología para nuevas evaluaciones.