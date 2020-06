Ojalá el Presidente me dé el indulto: Villanueva

Reforma

Ciudad de México.- A un par de horas de obtener la prisión domiciliaria, el ex Gobernador de Quintana Roo Mario Villanueva Madrid, sentenciado por delitos contra la salud, indicó que ahora espera obtener un indulto del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

El beneficio extraordinario que pide el ex Mandatario priista estaría sustentado en el artículo 97 Bis del Código Penal federal, el cual exige necesariamente que la persona sentenciada no sea un peligro para la seguridad pública y que haya sido víctima de violaciones graves a los derechos humanos.

En entrevista con REFORMA, Villanueva Madrid afirmó que el indulto sería la vía más rápida para que se le perdonen los delitos por los que se ha mantenido en prisión desde 2001.

"Le voy a mandar una carta pidiéndole el indulto, porque no soy yo el que lo va a pedir, son 38 mil personas que han firmado pidiéndole el indulto, son varias cartas que le han entregado tanto personas de la sociedad del Estado, de Cancún, de Solidaridad, como diputados de esta Legislatura local", dijo vía telefónica.

"Ahorita primero quiero llegar a la casa y ponerme de acuerdo con los defensores para ver cómo encarrilamos esta petición del indulto, para ver qué más vamos a hacer, ojalá el Presidente me dé el indulto, está totalmente justificado".

Recordó que desde mayo del 2019, el Congreso del Estado hizo la solicitud.

"El indulto quiero porque eso es rapidito, en una semana se resuelve, es un decreto que firma el Ejecutivo, en este caso el Presidente, se publica en el Diario Oficial de la Federación y enseguida queda uno limpio, eso es rápido, pero no sé qué piensen. Yo en lo personal no se lo he externado, se lo he externado a la Legislatura en varios escritos, todavía la Legislatura hizo enviarle un recordatorio que le han pedido un indulto para mí, se lo pidieron desde mayo del año pasado", comentó.

Villanueva Madrid agradeció, sin considerar que son sus amigos, las gestiones que hicieron para la prisión domiciliaria la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y el Consejero Jurídico presidencial, Julio Scherer.

Contrario a esto, afirmó que quienes eran considerados las "vacas sagradas del PRI nacional" le dieron la espalda cuando se inició una investigación a finales del sexenio de Ernesto Zedillo y tras la sentencia durante el arranque de la gestión del ex Presidente Vicente Fox.

"Qué gano con odiar o tener rencor a Zedillo, me hizo daño, también Osorio Chong, también Peña Nieto, también Fox, también Calderón, que me mandó ilegalmente a los Estados Unidos, para qué, para mí lo que ha pasado es historia ya, y no me gusta vivir quejándome, no tengo alma ni de mártir ni de víctima, no me gusta generar la compasión ni la lástima, mucho menos la compasión", expresó.

"Cuando me corren los supuestos amigos políticos como Manlio Fabio Beltrones, Roberto Madrazo, de hecho toda la gente del PRI me volteó la cabeza, hablo del PRI nacional, no del local, porque del PRI local tengo buenos amigos", indicó.

Se espera que el ex Gobernador arribe a su domicilio dentro de las próximas 24 horas, límite que el Magistrado da a las autoridades para que se efectúe el traslado.

Tras su detención en 2001, Villanueva fue entregado en extradición el 8 de mayo de 2010 a Estados Unidos, donde cumplió una condena de 113 meses de prisión por el delito de lavado de dinero.

En 2017 fue trasladado a México para cumplir otra sentencia más por 22 años de prisión por delitos contra la salud, cuando se encontró evidencia de que en su mandato tenía un esquema de protección desplegado para facilitar arribo de cargamentos de cocaína desde Colombia.