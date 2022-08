Ojalá se calme la inquietud en Asia: AMLO

Reforma

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador hizo votos para que "se calme la inquietud" en Asia por las tensiones entre China y Estados Unidos, y eso ayude a frenar el alza del precio de los energéticos.

Al supervisar el programa IMSS-Bienestar en el Hospital Regional "Emilio Sánchez Piedras" de este Municipio, el Mandatario aseveró que en el caso de México no va haber aumento en los predios de la luz.

"Estamos también cuidando que no aumente el precio de la luz, como está sucediendo también, y lo lamentamos, en otros países. Ahora por la guerra de Rusia y Ucrania, por todo esto que también ojalá y se calme la inquietud en Asia", dijo.

"Pues están subiendo los precios del gas y de la luz, y viene el invierno y no queremos que la gente en otros países padezca y asegurarles que en nuestro País no vamos a tener ese problema porque estamos fortaleciendo la CFE y también garantizarles que no va aumentar el precio de la luz".

Acompañado del titular del IMSS, Zoé Robledo, y la Gobernadora Lorena Cuéllar, afirmó que México podrá sostener el precio de los energéticos porque está defendiendo las empresas de Estado de ese sector.

"Lo podemos hacer porque hay dos acciones que son fundamentales: la primera es no robar, no permitir la corrupción, porque eso es lo que más daña, eso es lo que impedía que nuestro pueblo saliera adelante, porque el gobierno no estaba al servicio del pueblo, era un facilitador de una minoría para hacer negocios ilícitos y para la corrupción", recalcó.

"Ahora que no se permite la corrupción estamos ahorrando muchísimo dinero, pero no son cientos de millones, (son) miles de millones de pesos porque se dedicaban a saquear al País, entonces la corrupción hay que combatirla no sólo por razones de índole moral, sino porque hay ahorros y con eso se puede financiar desarrollo, el bienestar del pueblo", expresó.