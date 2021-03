'Olvidan' violación con pacto laboral

Reforma

Ciudad de México.- Una de las mujeres denunciantes del delito de violación en contra de Félix Salgado Macedonio fue finiquitada con 90 mil pesos, según un convenio laboral firmado el 13 de enero de 2017, a cuya copia accedió REFORMA.

La firma ocurrió dos semanas después de haber hecho la denuncia penal por violación.

Tras aceptar el finiquito, la denunciante desapareció.

Identificada como JDG, la denunciante trabajaba como secretaria de Salgado en el periódico La Jornada de Guerrero y fue despedida de su trabajo en medio de un conflicto con dos hijas del político, una de ellas de nombre María del Sol Salgado, quienes tenían funciones administrativas en el diario.

Las hijas decidieron despedirla y la denunciante optó por interponer una demanda laboral ante la Junta de Conciliación y Arbitraje por despido injustificado.

La demanda la presentó el 3 de octubre de 2016. Diez días después, presentó un escrito de ampliación y otros dos más el 8 de noviembre y el 16 de diciembre de ese año.

Con su demanda laboral sin avance, JDG presentó la denuncia penal por violación el 28 de diciembre de 2016 ante la Fiscalía General del Estado de Guerrero. La carpeta de investigación de dicha denuncia inició el 2 de enero de 2017.

El 13 de enero de ese año, 11 días después de que estaba en curso la demanda penal por violación, fue firmado en la Primera Junta de Conciliación y Arbitraje con sede en Acapulco un convenio de finiquito laboral por 90 mil pesos en favor de JDG.

En dicho convenio, JDG expresa que ingresó en febrero de 2016 y percibía un sueldo de 5 mil pesos mensuales. Y tras aceptar que durante el tiempo que laboró "no sufrí riesgo o accidente de trabajo alguno laboral, siempre conté con los beneficios médicos cuando en su momento fueron necesarios y me fueron proporcionados por mi único y exclusivo patrón Editorial EVE S.A. de CV".

Según el convenio, ella recibió 663.31 pesos por vacaciones; 165.83 pesos por prima vacacional; mil 564.43 por aguinaldo y una "gratificación especial" por 87 mil 506 pesos.

En el convenio laboral se establece, tras la aceptación del finiquito, que no entablaría ninguna otra demanda contra los administradores de la empresa editorial ni contra Félix Salgado.

"No me reservo acción ni derecho alguno que ejercitar con posterioridad ya sea por la vía civil, penal, laboral, mercantil o cualquier otra que del derecho nazca", contra los administradores de Editorial EVE, incluidos Félix Salgado Macedonio y su hija María del Sol.

Sin embargo, en su denuncia penal por violación, presentada el 28 de diciembre, JDG afirma que fue violada entre mayo y julio de 2016 en varias ocasiones por Salgado Macedonio, tanto en la casa del morenista como en su oficina.

De acuerdo a las acusaciones de la mujer, al negarse a seguir siendo abusada sexualmente, el morenista la despidió de su trabajo.

La mujer denunció que sufrió la primera violación en el domicilio del político -en el Fraccionamiento Las Playas- donde fue drogada y el ataque sexual fue grabado.

Con la extorsión de hacer públicas esas imágenes y mostrarlas a su esposo, fue obligada a acudir a la casa del morenista en otras ocasiones, donde también fue golpeada con un cinturón, por negarse a tener relaciones sexuales, según la misma denuncia ante el Agente del Ministerio Público del Fuero Común Especializado en Delitos Sexuales y Violencia Intrafamiliar en Guerrero.

Salgado le ofreció laborar en el periódico, donde inició labores en 2014, según expuso en la denuncia penal aunque en el convenio laboral dijo que su fecha de ingreso fue el 1 de febrero de 2016.

"El día cinco de julio de 2016 como a las siete de la noche que Félix me pidió que subiera a su oficina, le dije que no podía, que todos ya estaban al pendiente de mi situación por su culpa, yo le supliqué que no me hiciera eso, que ya era bastante, pero me dijo que si no lo hacía me iba a pegar y que no le importaba nada y yo por miedo subí a su oficina y ahí me obligó a tener relaciones sexuales vía vaginal", narró la mujer ante las autoridades.

"Me amenazaba que si no me dejaba me iba a golpear como siempre lo había hecho y el día primero de octubre de 2016 Félix Salgado Macedonio ordenó que ya no me dejarán entrar al periódico porque también me tenía amenazada con correrme, y esto lo hacía porque yo ya no quería subir a su oficina cuando me lo pedía", añadió la mujer en la denuncia.

El 2 de enero de 2017 la Fiscalía General del Estado de Guerrero abrió la carpeta de investigación por los delitos de violación dolosa, denuncia que no fue concluida y apenas en febrero de 2021, el ex Fiscal Xavier Olea le dio difusión pública.