Olvidémonos de 2019, planeemos inversiones: Slim

Oaxaca.- El gobierno mexicano debe plantear proyectos de infraestructura que atraigan inversión nacional y extranjera que permitan remontar en los próximos años los indicadores de crecimiento registrados en 2019, señaló Carlos Slim.

El empresario dijo que el crecimiento de 2019 es irrelevante y en lugar de enfrascarse en esa discusión hay que pensar en proyectos a futuro que sean atractivos para inversionistas.

"El crecimiento de 2019 hay que olvidarse de él. El que si es 0.5 o 0.7 o 1.1 es intrascendente. Lo importante es que haya una propuesta de proyectos para que el sector privado nacional e internacional invierta. La ventaja es que el sector internacional, el inversionista internacional tiene interés en invertir en proyectos de infraestructura mexicanos”, consideró Slim durante una gira por Oaxaca en la que acompañó al presidente Andrés Manuel López Obrador.

En la gira, ambos firmaron un acuerdo por el cual el empresario se compromete a concluir en 40 meses la autopista Barranca Larga-Ventanilla, lo que conectará los valles centrales con la costa. El proyecto era desarrollado por otra empresa que dejó de trabajar en ella hace dos años.

Urgió a que el gobierno presente la batería de proyectos que puedan llamar la atención de inversionistas, principalmente en el sureste mexicano.

"Lo importante es que haya inversión. Si hay inversión hay crecimiento. Si no hay inversión no hay actividad económica, y no hay crecimiento del empleo y no hay crecimiento económico. Lo que es atractivo, y hasta responsabilidad de todos, es que el sureste crezca, que se invierta mucho en el sureste y que el sureste mejore sus niveles económicos”, dijo el empresario y llamó a dar educación y capacitación a los habitantes de la región para que puedan obtener fuentes de empleo.

Consideró que la situación económica, administrativa y social que la anterior administración heredó a la actual “fue muy complicada” y consideró indispensable reducir la pobreza en el país, educar, capacitar y dar empleo a la población.

"Lo otro, acabar con la corrupción, creo que todos estamos hartos de eso. El gasto corriente cuando es excesivo pues es un problema, afecta los gastos excesivos del gobierno federal y de los gobiernos locales, es dinero que deja de llegar a quienes más lo necesitan”, reiteró.

En la gira, el presidente destacó que es prioritario para su gobierno detonar el desarrollo en el Istmo de Tehuantepec, con la construcción y/o modernización de autopistas, de ferrocarril de carga, gasoductos y oleoductos.

Eso permitiría convertir al Istmo en una real alternativa de competencia al Canal de Panamá.