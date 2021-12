Ómicron en México no significa más riesgo: AMLO

Reforma

Morelia, Mich.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que es probable que la variante Ómicron del Covid-19 llegue a México, pues ya se analiza un caso, pero que esto no significará mayor riesgo para la población.

"Es muy probable que se presente esta nueva variante en el país, ya se hizo notorio que hay afectados en Canadá, en Estados Unidos y en otras partes, por eso es pandemia. Eso no significa que haya más riesgos o como se llegó a decir que era tan peligrosa esta nueva variante, que no servía la vacuna.

"Ya se ha ido aclarando que las vacunas sí protegen de todas las variantes, por eso no debe de haber preocupación ni mucho menos sensacionalismo de los medios, amarillismo para atemorizar sin elementos", comentó López Obrador.

Luego que ayer autoridades sanitarias en México empezaran a analizar un caso sospechoso de Ómicron, el Presidente afirmó que aún no se ha confirmado que el paciente sea portador de esa variante y que no está grave.

"No, no está grave. Una de las cosas que tiene esta variante hasta ahora es que no es dañina. O sea, no tiene más peligrosidad que otras variantes hasta ahora.

"Este paciente está por saberse si tiene esta variante, si está afectado o contagiado por esta variante. Es decir, está estable, no tiene problema, está hospitalizado en un hospital de la Ciudad de México de buen nivel, nada más que no lo quiero decir", informó.

En conferencia desde Morelia, el Mandatario federal arremetió contra los medios de comunicación por difundir miedo y nerviosismo ante la aparición de la variante Ómicron.

"¿Por qué insisto en este tema? Porque a partir de que se difundió, de manera irresponsable, de que existía esta nueva variante y que era más peligrosas que las otras hubo nerviosismo en el mercado financiero y se afectó la situación económica, se cayeron las monedas, hubo depreciación de las monedas por la incertidumbre", mencionó.

López Obrador dijo que los gobernantes tienen la responsabilidad de hablar con la verdad y añadió que su Gobierno no escandalizará a la población ante el avance de Ómicron.

"Entonces, nosotros como gobernantes tenemos la responsabilidad de hablar con la verdad, tampoco es decir no pasa nada, no se preocupen y se cuente con elementos de que sí es motivo de preocupación.

"Pues eso sí sería grave, ocultar la gravedad de un caso, pero no nos vamos a ir con la corriente igual que hace en algunos medios de información de escandalizar, del sensacionalismo, nada más por tener nota", finalizó.