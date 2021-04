Omite AHMSA reportar deuda

Reforma

Ciudad de México.- Altos Hornos de México (AHMSA) omitió informar al mercado bursátil de una deuda de 166.9 millones de pesos por la contratación de asesorías a campañas de comunicación y encuestas para políticos del PRI, informó la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) a la Fiscalía General de la República (FGR).

La empresa Pop Research, que se dice su acreedora en este asunto, denunció el año pasado a la siderúrgica y a su dueño Alonso Ancira ante la FGR, por presuntamente no haber reportado como evento relevante al público inversionista este adeudo por sus servicios de consultoría.

Precisamente en la carpeta de investigación FED/DGCAP/UNAI-COAH/000009/2020, iniciada por dicha querella, Saúl Vilchis Roldán, apoderado legal de la BMV, reportó a los fiscales que hizo una revisión a los registros bursátiles de la Empresa de 2016 al 2019 y no encontró datos de la deuda.

"Que en virtud de lo anterior, y en respuesta a su solicitud se hace de su conocimiento que con base en la revisión de la información financiera correspondiente a AHMSA, misma que en términos de las disposiciones aplicables dicha emisora reportó a esta Bolsa de Valores y que se detalla a continuación, no se identificó de manera expresa alguna referencia que indique o incluya alguna deuda o pasivo con la empresa denominada 'Pop Research S.A. de C.V.'", dice el oficio fechado el pasado 3 de febrero.

Si bien la FGR debe obtener más evidencias sobre la existencia del adeudo, por ahora la información que rinde la BMV es complementaria y no contradictoria con la versión del denunciante.

No obstante, fuentes allegadas al querellante dijeron que esta prueba puede resultar determinante por lo menos para judicializar y buscar el proceso de los imputados.

Según la denuncia de la compañía que se asume como acreedora, los servicios de consultoría que AHMSA le debe fueron prestados en favor del ex Secretario de Economía Ildefonso Guajardo, del ex líder del PRI Manlio Fabio Beltrones, y David Penchyna, ex titular del Infonavit, entre otros.

También refiere servicios de monitoreo de medios en favor de Jorge Carlos Ramírez Marín, ex secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y ex diputado federal, así como a AHMSA y Grupo Acerero del Norte.

El dueño de AHMSA fue extraditado de España el 3 de febrero pasado y luego procesado por un supuesto lavado de 3.5 millones de dólares, dinero que le imputan dar en sobornos a Emilio Lozoya para que Pemex adquiriera la planta "chatarra" de Agronitrogenados.

El día que fue vinculado a proceso, ya estaba avanzada una negociación en la que Ancira garantizaría a Pemex un acuerdo reparatorio de 216 millones 664 mil 40 dólares, más intereses, y él obtendría su libertad, lo que ocurrió apenas el lunes.