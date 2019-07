Omite exsuperdelegado federal cuentas, autos

Ciudad de México.- Carlos Lomelí, quien fuera superdelegado federal en Jalisco, omitió declarar distintas cuentas bancarias, bienes e incluso el registro de marcas.

De acuerdo con las investigaciones de la SFP, no presentó con veracidad sus declaraciones patrimoniales con la intención de ocultar parte de su patrimonio y no evidenciar sus conflictos de interés.

REFORMA publicó ayer que la SFP determinó que Lomelí habría incurrido en faltas graves derivadas del manejo de una red de empresas farmacéuticas con la cual ha obtenido contratos millonarios.

Si bien las investigaciones se encuentran en curso, indicó la SFP, dichas faltas pueden implicar sanción económica e inhabilitación hasta por 20 años.

Las cuentas

Aunque en su más reciente declaración patrimonial reportó a la SFP 10 cuentas bancarias y 4 tarjetas de crédito, Lomelí omitió declarar otras 35 cuentas ligadas a él y a su esposa.

Un listado elaborado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), y proporcionado a la SFP, señala que 12 de ellas fueron abiertas en HSBC, 5 en Banco Regional Monterrey, y 4 en Banorte/IXE.

Además, 3 en Seguros Comercial América, 2 en Santander, 1 en Ally Credit Filial, 1 en Zurich Compañía de Seguros, 1 en Banco Monex, 1 en Seguros Monterrey New York Life, y 1 en Santander.

Bienes y vehículos

Según el dictamen de la SFP, que deriva de los siete expedientes que la dependencia abrió para investigar a Lomelí, el ex funcionario tampoco reportó dos inmuebles en Nayarit y Jalisco.

El primero es una casa ubicada en el número 339 de Avenida de las Ceibas, en Bahía de Banderas. Está cerca de la playa, en una zona donde hay un parque acuático y un campo de golf.

La otra propiedad no reportada por Lomelí es un departamento localizado en el número 93 de la Calle Diagonal San Jorge, en la Colonia Vallarta San Jorge de Guadalajara.

Este departamento está dentro del desarrollo conocido como Central Park Guadalajara, conformado por varias torres de lujo.

La UIF además detectó que Lomelí no declaró 13 vehículos que en el expediente únicamente son identificados con número de serie, por ejemplo, 11R00068412 y 3G1SF21624S181695.

No obstante, a partir de una consulta de los números se constató que entre los autos están un Jaguar modelo 2002; un Jetta A4 modelo 2003; un Chevy C2 modelo 2004; y un Peugeot 206 modelo 2007.

Además, una camioneta Cadillac Escalade 4x4 modelo 2007; una camioneta Ford Expedition 2004; una camioneta Volvo XC90 modelo 2007; un VW Sedán modelo 1994; un mini Cooper modelo 2013.

Marcas

Lomelí no sólo omitió reportar cuentas y bienes, también el registro de 28 marcas a su nombre de las cuales, señaló la SFP, podría obtener remuneración económica.

Entre dichas marcas están "Vigilando tu salud", una derivación de Corporativo Internacional Vigilando tu Salud, empresa farmacéutica que sí reconoce Lomelí.

Otra es "Jóvenes al Senado", que utilizó como candidato a senador en 2012; y "Multifarmacias Lomedic", que está en el padrón de farmacias con venta de medicamentos controlados en Jalisco.

También "Rapid Technologies", que según registros hemerográficos está dedicada a la venta, asesoría, investigación y promoción de soluciones de software; "On the same side", de publicidad, gestión comercial y servicios de oficina; Solfo y Solfran, de productos farmacéuticos y veterinarios, entre otras.

"(Omitieron) una diversidad de sociedades anónimas de capital variable, bienes inmuebles de su propiedad y de su cónyuge. De igual forma omitió declarar el registro de diversas marcas a su nombre", señala el documento.

Aeronave

Aun sin haber reportado todos su bienes, el ex superdelegado de los programas de bienestar en Jalisco, Carlos Lomelí, declaró una verdadera fortuna, incluida una aeronave.

En su declaración patrimonial fechada el 30 de mayo de 2019, precisó poseer 32 propiedades, de las cuales 16 son casas, 8 departamentos, 2 edificios, 2 bodegas, 2 terrenos, 1 terreno rústico y 1 palco.

Uno de los departamentos, de 327 metros cuadrados, fue adquirido por Lomelí el 23 de marzo en 10 millones 800 mil pesos.

Entre los bienes reportados también está una casa de 743 metros cuadrados, que adquirió en 2012 en 8 millones de pesos.

De las 32 propiedades, la declaración pública incluye el monto en el que Lomelí compró 21 de ellas, por un total de 80.8 millones de pesos.

Lomelí incluso admitió poseer una aeronave que compró de contado el 31 de diciembre de 2001 en 1.7 millones de pesos. En la declaración no se incluyen las características de la misma.

El exfuncionario, quien renunció el 12 de julio, reportó a la Secretaría de la Función Pública la posesión de 7 vehículos que compró entre 2003 y 2016.

Entre ellos, un Nissan Touring 350Z modelo 2003 que compró en 380 mil 782 pesos en 2003; un Audi A8 que adquirió en 2011 por 1.4 millones de pesos; y una camioneta Infiniti QX 80 que compró en 2014 en un millón 20 mil pesos.

Entre los bienes inmuebles que reportó ante la Secretaría de la Función Pública, están obras de arte (pinturas y esculturas) por 6 millones; relojes por 8.4 millones, y menaje de casa por 1.7 millones.

Además, declaró tener 10 cuentas bancarias por 3.4 millones de pesos y 17 mil 886 dólares americanos, así como 4 tarjetas de crédito.