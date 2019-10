Omiten en cronología del operativo en Culiacán liberación de Ovidio Guzmán

Ciudad de México— Aunque presentó una cronología sobre el fallido operativo en Culiacán, Sinaloa, el Gobierno federal no informó la hora ni las circunstancias en que fue liberado el presunto narcotraficante Ovidio Guzmán López.

En el informe presentado durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, solo se detalla que a las 18:49 horas (19:49 horas tiempo del centro), por "decisión colegiada del Gabinete de Seguridad", se ordenó dar fin a la operación.

"Cesando los desmanes, mientras las fuerzas operativas se replegaron", refiere el documento expuesto por el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval.

"Se ordena cancelar la operación y el retiro de las tropas del área", agrega el informe que también presentó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo.

El último hecho reportado en la cronología fue la liberación de un oficial y cuatro elementos de tropa a las 19:17 horas.

Durante la conferencia, tampoco se mostraron videos de la liberación de 'El Ratón', no obstante sí se exhibieron grabaciones de la captura y los enfrentamientos entre soldados y delincuentes.

"Hoy mismo se da a conocer a nuestro amo, el único amo que tenemos, el pueblo de México, que se sepa todo lo que sucedió, porque es demostrar en los hechos, en una circunstancia compleja, difícil, de mucha gravedad, que se está actuando con responsabilidad y lo más importante es la protección de los ciudadanos", aseveró López Obrador.

"El proteger la vida de los seres humanos, en general, que no se piense que solo es proteger la vida de los ciudadanos, desde luego, los inocentes, los que no tienen nada que ver, lo que se llamaba antes daños colaterales, que son seres humanos, hombres, mujeres, niños que perdían la vida".