ONU no hizo bien su trabajo: López Obrador sobre guerra en Ucrania

CDMX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la guerra en Ucrania por la invasión rusia fue porque “falló la política” y la Organización de Naciones Unidas (ONU) “no hizo bien su trabajo”.

El mandatario lamentó que no se hayan agotado todas las vías del diálogo para llegar a una solución al conflicto; además, criticó medidas como las sanciones contra Rusia y el envió de armas a Ucrania.

"Yo creo que la ONU no hizo bien su trabajo. No se debió iniciar la guerra, se debió evitar. ¿Qué se gana después de que se inicia una guerra con sanciones y enviando armas? Nada, y ¿los inocentes? Falló la política”, expresó.

Recalcó que debe continuar el llamado al diálogo, a la paz, con el objetivo de que no haya más víctimas inocentes; también, afirmó, se insistirá en el impulso de acciones para entregar ayuda humanitaria a los afectados.

López Obrador consideró que no debe haber guerras y deben buscarse soluciones pacíficas, por lo que, dijo, “no se hizo un buen trabajo en lo político, pero nunca tarde y más cuando está por delante el sufrimiento de la gente”.

Al ser cuestionado sobre la invitación del primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, a una reunión el próximo sábado con jefes de Estado para atender el conflicto en Ucrania, el presidente anunció que no asistirá, que en su representación lo hará el canciller Marcelo Ebrard, pero enviará un videomensaje con la postura de México.

“Mi planteamiento y el de él fue el de buscar la ayuda humanitaria. Le comenté que no podía participar porque voy a estar en las Islas Marías el sábado, me va a representar Marcelo Ebrard y me pidió que yo grabara un video para los asistentes, lo voy a grabar y se lo voy a enviar con nuestra postura que es la de condenar la invasión”, comentó.