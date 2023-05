Opera en Matamoros red de narcovigilancia

Matamoros, México.- El crimen organizado ha desplegado una red de vigilancia en esta localidad fronteriza para conocer quiénes entran o salen de la ciudad y también para realizar un cobro de derecho de piso a los polleros que cruzan indocumentados a Estados Unidos.

Según diversos testimonios, los criminales han proporcionado a los taxistas un número de teléfono al cual están obligados, vía mensajería instantánea, a reportar a quiénes trasladan y a dónde, si se trata de personas que no son oriundas del lugar.

En caso de que los traslados impliquen salir de la ciudad o llevar pasajeros al aeropuerto, detallaron, los taxistas deben informar y esperar que el contacto les autorice que pueden realizar el viaje.

En muchos de los casos, antes de dar la autorización, los criminales piden que el taxista tome una foto de la identificación de los pasajeros y la envié por mensaje.

"Uno no quiere hacer estas cosas, pero tienes que hacerlo. Hace dos semanas, un compañero llevó a una persona al aeropuerto, le tomó la foto y llegando el pasajero se quejó con el Guardia Nacional. El compañero dijo al agente: 'si lo hago, tú me multas, si no lo hago, ellos me desaparecen'", refirió un taxista.

El control sobre quién entra y sale de la ciudad, indicaron, se reforzó hace unos meses por una supuesta incursión de integrantes de otra organización criminal que pretendían disputar el dominio que en esta ciudad ejerce el Cártel del Golfo, en concreto, los familiares de Osiel Cárdenas Guillén.

El 7 de mayo, elementos de las fuerzas armadas detuvieron en el fraccionamiento Victoria Oriente a Alan Alexis y Axel Alfredo Cárdenas Rodríguez, sobrinos de Osiel e hijos de José Alfredo Cárdenas Martínez, alias "El Contador", actualmente preso por secuestro y narcotráfico.

Tras esa captura, indicaron los entrevistados, la instrucción para los taxistas fue borrar el número y toda la información transmitida. A los pocos días se les proporcionó un nuevo contacto.

En el caso de los migrantes, señalaron, el cártel lleva un registro de los cruces ilegales porque a los coyotes les cobran una cuota por cada persona que internan a EU.

"Están en todos los pasos conocidos, si cruzas a alguien tienes que pagar. Aquí nadie pasa a los Estados Unidos sin que ellos se enteren", dijo uno de los entrevistados.

El pasado 13 de mayo, el Presidente Andrés Manuel López Obrador viajó a Matamoros para supervisar los trabajos de modernización de la aduana fronteriza.

Debido a que se trató de una acto cerrado, en el que estuvo presente el Gobernador Américo Villarreal y los Secretarios de Defensa y Marina, Luis Cresencio Sandoval y Rafael Ojeda, líderes empresariales reprocharon al Mandatario no haber escuchado de viva voz los problemas que tienen los matamorenses, entre ellos, la inseguridad.

"Tamaulipas, y en especial la frontera de Matamoros, es una sociedad lastimada", indicaron en una carta pública.

"Los cobros de piso, carreteras intransitables, la sobrepoblación migrante, la inseguridad, la ausencia de garantías, los abusos por parte de las autoridades y, en muchos casos, la ausencia de ley y justicia, mismos que nos hubiera gustado exponerle a efecto de conocer su visión y proponerle acciones que sectores productivos y Gobierno federal pudiéramos llevar a cabo para mejorar las condiciones de gobernabilidad y tejido social que urge restablecer", señalaron.

Grupo REFORMA publicó ayer que informantes del crimen interceptan a visitantes a la salida del aeropuerto de Nuevo Laredo, Tamaulipas, para interrogarlos y decidir si pueden continuar su camino.

Estas intercepciones las hacen frente a efectivos militares que "vigilan" los alrededores de la terminal aérea.