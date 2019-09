Oposición va por revocación de mandato hasta 2022

Ante la propuesta de Morena de que la revocación de mandato se lleve a cabo el 20 de noviembre de 2021, la oposición en Senado señaló que dicho acto no puede ser en día inhábil ni en días festivos, por lo que también descartan que se pueda llevar a cabo en las fiestas decembrinas.

El senador Samuel García (MC) reprobó que se pudiera llevar a cabo en días festivos como el 20 de noviembre o durante diciembre, por lo que propuso que la fecha se establezca después del 20 de enero de 2022.

"Queremos seriedad, salen con la 'mafufada' que el 20 de noviembre, Día de la Revolución, nadie va a ir a votar en un día inhábil, para quienes dicen después del 1 de diciembre, tampoco, ya nada más falta que el Día de la Virgen (12 de diciembre) o el 24 en Navidad o en año nuevo, son días inútiles para una revocación; tendría que ser forzosamente a partir de enero de 2022", expresó en conferencia.

García Sepúlveda llamó a Morena a serenarse ante la intención de aprobar la minuta de revocación de mandato, a pesar de que no cuenta con los votos de las dos terceras partes, a principios de octubre, pues dijo que el periodo concluye hasta diciembre, y advirtió que Movimiento Ciudadano no responderá a una fecha límite.

"No más ultimátums, no nos van a poner 'deadline' y a Morena le decimos: 'serena Morena'. No hay ninguna prisa, tenemos hasta el 31 de diciembre para seguir discutiendo y no 10 días como lo quieren hacer valer", externó.

El senador detalló que son cuatro cambios "irreductibles" que exige la oposición para votar a favor de la iniciativa sobre la revocación de mandato, entre los que se encuentra que sea solicitada únicamente por ciudadanos, no por el Congreso o el Presidente; y que sea vinculatorio al mismo número de votos que pusieron al Presidente en el cargo.

"Al Presidente le mandamos un mensaje: hoy Morena no tiene los votos, los podría tener con los nueve de Movimiento Ciudadano para sacar la reforma", afirmó.





Fuente: www.elsiglodetorreon.com.mx