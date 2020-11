Orden es infamia para mantenerme presa: Robles

Reforma

Ciudad de México.- Rosario Robles dijo que de confirmarse la nueva orden de aprehensión en su contra, por delincuencia organizada y lavado de dinero, sería una "infamia" basada en falsedades de delincuentes confesos cuya única intención es mantenerla presa a toda costa.

En un comunicado, su abogado Epigmenio Mendieta dijo que durante una reunión con la ex titular de la Sedatu y la Sedesol, ella afirmó que las acusaciones de su ex Oficial Mayor, Emilio Zebadúa, no sólo son falsas, sino un acto de cobardía y de traición.

"Mendieta Valdés expuso que, en su reunión con Robles Berlanga, ella le expresó que 'por lo que ha trascendido, se trataría de una infamia con el único propósito de mantenerme presa' y agregó que se trata de 'la presa política del sexenio'", dice el texto.

"Rosario Robles detalló que el objetivo de las autoridades parece ser 'mantenerme en la cárcel a toda costa' y que 'esta administración revive lo más rancio de un sistema político que se suponía superado, y que premia las delaciones y falsedades de delincuentes confesos' ya que 'los dichos de Emilio Zebadúa, además de falsos, son un acto de cobardía y traición' pues ella nunca dio instrucciones de desviar dinero y 'eso nunca lo van a poder probar'".

Robles adelantó que, de proceder en su contra, la Fiscalia General de la República lo hará mediante delaciones y pruebas falsas, como la han venido haciendo en el proceso por omisión.

Mendieta explicó que la ex funcionaria deberá ser formalmente notificada junto con sus abogados y a partir de ese momento confirmarán formalmente la existencia del mandamiento judicial y su contenido.

Agregó que hasta entonces conocerán los datos de prueba que sustentarían la orden de captura y se esperarían a que la Fiscalía solicite al juez de control una fecha para la audiencia para la formulación de la imputación.

Este viernes, se dio a conocer que hace unos días un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, en el Penal del Altiplano, libró una nueva orden de aprehensión contra Robles por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero relacionados con la llamada Estafa Maestra, el primero de los cuales contempla la prisión preventiva oficiosa.