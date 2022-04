Ordena AMLO expropiar terrenos para Tren Maya

Reforma

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que instruyó que se expropien terrenos para el Tren Maya, los cuales se pagarán a precio comercial.

En conferencia desde Isla Mujeres, Quintana Roo, el Mandatario señaló que pedirá a jueces que resuelvan lo más pronto posible los amparos contra el Tren y aseguró que el rechazo a esa obra está motivado por el dinero.

"Hay casos donde no aceptan los avalúos y quieren sacar raja, cobrar muchísimo, ya di la instrucción de que se haga valer la expropiación por utilidad pública y que se pague la indemnización a precio comercial. Están acostumbrados a robar y piensan que porque tenemos el tiempo encima nos van a poner contra la pared, pues no, aunque nos lleve tiempo, los vamos a dejar hasta el final y vamos a pedir a los jueces que nos resuelvan lo más pronto posible".

"Hay una serie de intereses que no quieren que avancemos en la construcción del Tren Maya, no son los de Felipe Carrillo Puerto, no son los de esta zona, son intereses aquí donde hay más dinero, para decirlo con claridad, y lo que no suena lógico suena metálico".

El tabasqueño reiteró sus críticas a los ambientalistas y artistas que se oponen al Tramo 5 y aseguró que no serán afectados ríos ni cenotes.

"También deben de saber los ciudadanos, porque los ambientalistas uno de verdad y otros impostores saben que en Mérida es eléctrico, eléctrico, imagínense cuánto se va a evitar de emisiones de gases contaminantes y la gente está de acuerdo".

"Hemos comentado a los auténticos ambientalistas que hablen con la gente porque se han hecho consultas y se les ha preguntado a la gente, a los campesinos y la mayoría no hemos tenido oposición, se han grabado de manera espontánea no de esos mensajes que hacen los artistas sino lo que expresan los campesinos, los sentimientos de la gente, no hay oposición. Yo también ando buscando la explicación, desde luego es el dinero".

El Jefe del Ejecutivo achacó los amparos en contra de la construcción del Aeropuerto de Santa Lucía a sus opositores.

"Un poco lo que pasó con el aeropuerto Felipe Ángeles, que llovieron los amparos pero no de los dueños de la tierra, de los habitantes de los pueblos, sino de las organizaciones estas de Claudio X. González, lo que quisieran que nos fuera mal".

El Mandatario ha dicho que los integrantes del colectivo #SélvameDelTren no tienen dimensión social ni amor por el pueblo y que se oponen a la transformación del País.

El actor Eugenio Derbez, quien apoya la campaña de #Sélvame del Tren, acusó el lunes al Presidente de decir mentiras para cancelar la reunión con artistas y ambientalistas que estaba programada para ese día.

Y el miércoles el vocalista de Café Tacvba, Rubén Albarrán "agradeció" al Presidente por cancelar el encuentro con artistas y lanzó reclamos por el Tren Maya, los feminicidios y la minería a cielo abierto.

Llegada de sargazo es alarmante.- Semar

Rafael Ojeda, Secretario de Marina, aseguró que el arribo de sargazo a las playas de Quintana Roo es alarmante

"Presenta un pronóstico de afectación de 32 mil toneladas la situación sí podemos decir que es alarmante, se ubica en una categoría de 8, que corresponde a una denominación de excesivo el sargazo que pudiese llegar", dijo.

El titular de Semar anunció que se incrementerá el número de sargaceras.

"Se reúne el comité técnico, creo que es hoy o mañana, está integrado por (los tres órdenes) y hoteleros y ellos deciden el recurso que pone el Gobierno del Estado y qué se debe comprar. En dos o tres meses más es posible que se inicie la construcción de dos o tres sargaceras más", informó.

Actualmente, para combatir el sargazo, la Marina tiene desplegados 328 elementos y 11 buques sargaceros.

Ojeda detalló que desde el 15 de febrero se han recolectado 97 toneladas.