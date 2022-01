Ordena AMLO indagar 'a fondo' asesinato de periodista

Reforma

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó investigar a fondo el caso del asesinato de la periodista Lourdes Maldonado en Tijuana, Baja California.

"En el caso de la compañera que fue asesinada en Tijuana, he dado ya instrucciones, porque vamos a llevar a cabo una investigación a fondo. La diferencia, lo que pasa es que lo digo y lo digo y es como si nos escuchara, la diferencia y es una ventaja es que nosotros no permitimos la impunidad. Anteriormente había relaciones de complicidad, eso era el Gobierno, una banda de malhechores, ahora no.

"Entonces, podemos investigar y llegar al fondo, porque somos libres y en este caso lo vamos a hacer y en todos los casos, porque seguramente ya ustedes han notado que aun con estos lamentables, asesinatos siempre, casi siempre, se detienen a los responsables. Por eso, cada mes, ya decidimos incorporar en el informe de seguridad una sección de detenidos por crímenes ocurridos en contra de los ciudadanos y las personas, y en este caso nos vamos ir a fondo", comentó López Obrador.

La periodista Lourdes Maldonado, quien se encontraba en un pleito legal con el ex Gobernador Jaime Bonilla, fue asesinada el domingo.

A Maldonado le dieron un tiro en la cabeza estando a bordo de su vehículo, en la Colonia Pórticos de San Antonio. Aún tenía consigo sus pertenencias cuando los oficiales llegaron para atenderla, pero ya se encontraba sin vida.

El Presidente aclaró que ella, el año pasado, solicitó protección al Gobierno de Baja California y se le otorgó, pero no estaba inscrita en el programa de protección a periodistas del Gobierno federal.

Esta mañana, en conferencia en Palacio Nacional, el Mandatario federal mencionó que los asesinatos de periodistas se deben a la herencia que dejó el neoliberalismo.

"En el caso de México estoy convencido, todo esto que estamos todavía padeciendo de violencia -eso tan lamentable de los asesinatos a periodistas y los asesinatos a ciudadanos- pues tiene que ver con el modelo que impusieron desde hace cerca de 40 años llamado neoliberalismo, que no es otra cosa más que neoporfirismo", expresó.

"¿Qué significa la política neoliberal? Lo mismo, se dedicaron a hacer negocios jugosos al amparo del poder público y abandonaron el pueblo y se produjo una tremenda descomposición económica y social, se perdieron valores".

López Obrador acusó a sus adversarios de utilizar los casos de los asesinatos de periodistas para atacar a su Gobierno.

"Y también quiero aclarar, porque nuestros adversarios muy hipócritas y muy deshonestos. Utilizan todos estos lamentables casos para atacarnos porque traen mucho coraje, les molesta mucho lo que estamos haciendo.

"Ellos quisieran confirmar al régimen de corrupción, de justicia, de privilegios y lo quisieran por dos motivos: uno porque se benefician de la corrupción o se beneficiaban de la corrupción, muchos", finalizó.