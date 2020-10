Ordena AMLO revisar 'aviadores' de fondos

Reforma

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que hará una revisión de los beneficiarios de los 109 fideicomisos que se planean extinguir para detectar "aviadores".

"Lo que queremos es que se transparente todo lo que tiene que ver con el dinero del presupuesto, y eso es lo que se está planteando. Vamos a hacer una revisión muy pronto de todos, de modo que ni siquiera van a esperar un mes los que están recibiendo los apoyos.

"Les pedimos comprensión porque esto se tiene que hacer para evitar que haya personas que no lo necesiten, que sólo sea por influyentismo, que no haya aviadores pues. Que una persona reconocida no tenga como becarios a sus ayudantes, sino saber quiénes son los científicos, los artistas. Es eso nada más", comentó López Obrador.

En conferencia en Palacio Nacional, el Mandatario federal dijo que su intención es poner orden en cuanto al manejo de los recursos reiterando que nadie se quedará sin apoyo.

"Entonces, vamos a poner orden. Son más de 100 los (fideicomisos) creados por ley, hay otro tanto igual, creados por acuerdos del Ejecutivo, 200 o un poco más. Entonces, Hacienda va a recoger todos esos recursos y entregarlos, nadie se va a quedar sin apoyo.

"Si de esos fideicomisos dependen los deportistas o artistas no van a tener problemas, lo van a seguir recibiendo, un cineasta, un escritor. Lo único que se va a hacer es una revisión para saber cómo se están ejerciendo estos presupuestos y vamos rápido a saber si estaban bien aplicados los fondos, lo mismo en el caso de científicos", explicó el Presidente.

El tabasqueño mencionó que algunos de los encargados de revisar los fideicomisos serán Arturo Álvarez Lima y la titular de Conacyt, María Elena Álvarez.

"En en el caso de Cultura, Educación y Deporte, le pedí a Arturo Lima que nos ayude. María Elena Álvarez todo lo que tiene que ver con Ciencia, va a hacer la misma revisión y van a ver qué cosas van a salir. Me llama la atención que estén tan nerviosos porque se van a desconocer estos fideicomisos", finalizó.