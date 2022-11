Ordena Corte a AMLO nominar a comisionados de Cofece

Ciudad de México.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó al Presidente López Obrador nominar a los candidatos para ocupar al menos dos de las tres vacantes en la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).

Por nueve votos contra dos, el Pleno de la Corte declaró fundada una controversia promovida a finales de 2021 por la Cofece para exigir que el Ejecutivo federal cumpla su obligación constitucional de seleccionar a los aspirantes que serán propuestos para su ratificación en el Senado.

En una votación separada, de siete contra cuatro, la SCJN acordó dar 30 días naturales para enviar al Senado reciba a sus seleccionados y, si alguno es rechazado, habrá 10 días naturales para nuevas propuestas, con base en listas que el Comité de Evaluación le envió hace dos años y un año y medio.

El plazo de 30 días correrá a partir de la notificación de los puntos resolutivos al Ejecutivo, por lo que no será necesario esperar a que la Corte termine el engrose o versión final de su sentencia, que puede tomar varios meses.

Durante la sesión, no quedó totalmente claro si la orden también incluirá la tercera vacante, que dejó con su renuncia la ex presidenta Alejandra Palacios, y que no fue parte de esta demanda.

Espera IFT, también, que AMLO nomine candidatos

Apenas en septiembre pasado, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) tuvo que presentar una controversia similar, pues López Obrador tampoco ha nominado a tres de sus siete integrantes.

"No resulta admisible que otro poder público, al tardarse en cumplir con la encomienda de participar en el procedimiento de selección respectivo, transgreda el diseño Constitucional e impida que el órgano Constitucional autónomo pueda tomar las decisiones y desplegar las funciones para las que fue creado, ya que ello genera una violación al principio de división de Poderes", afirmó la Corte.

"La falta al diseño Constitucional del órgano se ha extendido de manera excesiva en el tiempo, lo que también ha provocado que se afecte el diseño originalmente previsto por el Constituyente, quien estableció que el Pleno se integraría por siete personas, quienes serían reemplazadas bajo un esquema de escalonamiento", agregó.

El Ministro presidente Arturo Zaldívar votó en contra, alegando que el artículo 28 de la Constitución indica que los actos para designación de estos comisionados serán inatacables, y agregando que la omisión de López Obrador es equiparable a un acto.

Ningún otro ministro apoyó esta postura. Loretta Ortiz también votó en contra, pero por no estar de acuerdo con la forma en que fue presentado el proyecto en general.

Margarita Ríos-Farjat, autora del proyecto, había propuesto anular los procesos ya desarrollados por el Comité de Evaluación y reiniciarlos de cero, con la idea de que los tres nuevos comisionados estuvieran nombrados a más tardar al cierre de febrero y diciembre de 2023, así como de febrero de 2024.

Pero la mayoría rechazó esta propuesta, y adoptó una alternativa, planteada por Juan Luis González Alcántara para agilizar el proceso.

"No se deben anular los procedimientos que ya se hicieron, no tuvieron vicio que amerite anularlos", afirmó González Alcántara.

Destacó que el escalonamiento de nombramientos no se vería tan afectados, porque uno de ellos, para reemplazar al fallecido Gustavo Pérez Valdespin, no será por nueve años, sino sólo hasta 2028.

Alcántara sostuvo que también la vacante de Alejandra Palacios debería ser incluida en la sentencia, pues el Ejecutivo recibió la lista de candidatos hace un año, pero algunos ministros rechazaron este punto, porque no fue parte de la controversia.

Con sólo cuatro comisionados, Cofece no puede tomar decisiones en varios temas relevantes, que por ley requieren al menos cinco votos, y ni siquiera puede nombrar o remover a su Secretario Técnico ni al titular de su Autoridad Investigadora.

Ante la Corte, el Gobierno alegó que la Constitución no marca un plazo para enviar los nominados al Senado, y que, si la Cofece tiene problemas para operar, no es por las dos vacantes que no se habían llenado, sino por la renuncia de Palacios, que originalmente no formaba parte de este litigio.