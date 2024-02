Ordena Corte corregir proceso de Fiscal de NL

Agencia Reforma

Ciudad de México.- La Suprema Corte avaló hoy la convocatoria emitida por el Congreso de Nuevo León para designar al nuevo Fiscal General del Estado, emitida en octubre de 2022, e impugnada por el Gobernador Samuel García.

Sin embargo, la Corte declaró la invalidez de la lista de 63 aspirantes aprobada por la Comisión Anticorrupción del Congreso el 8 de noviembre de 2022, precisamente por no apegarse a uno de los requisitos previstos en la convocatoria.

Se trata del requisito de que los aspirantes presenten carta de no antecedentes penales, expedida por la Agencia de Administración Penitenciaria (AAP), cuya antigüedad no exceda de 60 días naturales, mismo que no fue tomado en cuenta por la Comisión Anticorrupción al aprobar la lista.

"Lo cual tiene como consecuencia que se reponga el procedimiento de selección a partir de ese momento, en el entendido de que la Comisión deberá, con libertad de decisión, continuar con su sustanciación y, en su momento, emitir la propuesta de lista final de aspirantes al cargo respectivo", resolvió por unanimidad la Segunda Sala de la Corte.

Es decir, la Comisión tendrá que elaborar de nuevo la lista y presentarla al Pleno del Congreso, para que seleccione los nombres que enviará al Gobernador Samuel García, quien a su vez debe mandar de vuelta la terna definitiva para la elección por mayoría calificada de los diputados.

Los Ministros y Ministras determinaron que solo el Pleno del Congreso estatal podía hacer cambios a los requisitos previstos en la convocatoria, pero no la Comisión Anticorrupción.

Agregaron que la importancia del cargo de Fiscal General, implica que no se pueden modificar las reglas del proceso de selección, pues ello podría dar lugar a manipulaciones y deja en estado de inseguridad jurídica a los aspirantes.

La Comisión Anticorrupción justificó no haber requerido la carta de no antecedentes porque la Agencia de Administración Penitenciaria fue omisa o se negó a expedir dicho documento a los interesados. La AAP, por su parte, alegó estar impedida porque existía una suspensión en un juicio de amparo, mismo que actualmente ya no está en trámite porque el quejoso se desistió.

La Segunda Sala de la Corte rechazó todos los argumentos del Gobernador para impugnar la aprobación de la convocatoria, buena parte de ellos, referentes a supuestos vicios de procedimiento en el Congreso.

También se rechazó que hubiera obligación de garantizar la paridad de género en este proceso, pues los estados tienen libre configuración legislativa sobre el tema.

Nuevo León se quedó sin Fiscal General de Justicia titular, después de la renuncia de Gustavo Guerrero Gutiérrez, cuyo periodo terminaba hasta marzo de 2024.

Retiran discusión de juicio político

En la misma sesión, el Ministro Luis María Aguilar retiró su proyecto en la controversia de Samuel García para anular el juicio político que el Congreso de Nuevo León le inició en enero de 2023.

Fue la segunda vez que se discutió en privado el asunto, y esta vez, el proyecto fue retirado, no aplazado, lo que quiere decir que será elaborado de nuevo y no hay fecha para que sea incluido nuevamente en la lista de sesión.

El Congreso de Nuevo León quiere acusar a García de responsabilidad política por no presentar presupuesto de egresos para 2023, conducta que reiteró para 2024.

El proceso apenas está en la etapa del acuerdo inicial aprobado por la Comisión Anticorrupción del Congreso, que fue el acto reclamado por García ante la Corte.

Ante esto, la Comisión Anticorrupción deberá emitir un nuevo acuerdo con la lista de los que cumplan los requisitos y el Pleno deberá votar una nueva terna para definir al Fiscal, donde podrán ser incluidos cualquiera de los aspirantes ya inscritos conforme a la convocatoria validada.

La lista aprobada por el Pleno del Congreso la componían Adrián de la Garza, Guadalupe Saldaña, Genaro García y Pedro Arce, actual encargado del Despacho de la Fiscalía.

Además, la controversia constitucional 31/2023 referente a la denuncia por juicio político en contra del Gobernador Samuel García, fue retirada de la discusión en la sesión de hoy.

Fuentes del Congreso local señalaron que el 9 de febrero pasado pidieron que el asunto sea resuelto por el Pleno de la Corte.